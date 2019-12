Messi: Hinnem kell abban, hogy még ennél is többre vagyok képes

Az újabb Aranylabda átvétele után nyilatkozott az argentin klasszis.

Hétfő este Párizsban Lionel Messi átvehette pályafutása hatodik Aranylabdáját, és az argentin támaó úgy hiszi, hogy még ennél is több van benne.

A sztárja többek között a nagy esélyes Virgil van Dijkot és Cristiano Ronaldót megelőzve kapta meg a díjat, miután egy újabb 40 gólos szezont tudhatott maga mögött, amely során bajnoki címet is nyert a csapatával.

Messi a pályafutása során már így is számtalan rekordot és díjat tudhat magáénak, de a díj átvételét követően elmondta, hogy még egyáltalán nem végzett:

- Szeretnék köszönetet mondani az újságíróknak, akik engem választottak és rám szavaztak, hozzásegítve engem ehhez a kitüntetéshez. Emellett nagyon köszönöm a klubtársaimnak is.

- Jó néhány évvel ezelőtt kaptam meg Párizsban az első Aranylabdámat, és hihetetlen volt, amit akkor megéltem. Most megkaptam a hatodikat, és ez egy teljesen másfajta pillanat. Köszönöm a családomnak és a gyerekeimnek is. A feleségem azt mondta, hogy soha nem álljak le az álmodozással, a kemény munkával és a fejlődéssel, és érezzem jól magamat. Mindemellett Istennek is szeretnék köszönetet mondani.

- Boldog vagyok, hogy ezt megélhettem személyes és sportszakmai oldalról egyaránt. Mindig próbálok fejlődni, és hinnem kell abban, hogy még ennél is többre vagyok képes. Ez a díj mindig különleges, de az a legfontosabb siker, amit együtt érünk el - mondta az argentin támadó a L'Equipnek.

Messi júniusban már a 33. életévét fogja betölteni, és bár a kor egyáltalán nem látszik rajta, ő már látja, hogy ki a következő játékos, aki nagy riválisa lehet az Aranylabdáért folytatott versenyben:

A cikk lejjebb folytatódik

- El sem tudtam képzelni, hogy akár egy Aranylabdát is nyerni fogok. Viszont nagyon boldog vagyok, és büszkévé tesz ez az elismerés. Talán többet is fogok nyerni, de nem tudom mikor. Kylian Mbappé is megnyerheti, ő egy nagyszerű játékos.

