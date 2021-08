Messi érkezése a PSG-hez hatással lehet Mbappé és Pogba jövőjére is

Összeállthat a Neymar-Mbappé-Messi támadóhármas?

Még fel sem ocsúdtunk a tegnapi Messi&Barcelona dráma után, a PSG máris bejelentkezett Lionel Messiért. Az ESPN információi szerint a PSG sportigazgatója, Leonardo és Nasser al Khelaifi elnök már fel is vették a kapcsolatot Messi édesapjával – aki egyben fia ügynöke is –, akivel már korábban is összeköttetésben voltak.

Az újság hozzáteszi, hogy Messi lehetséges érkezésével megnőne az esélye, hogy Kylian Mbappé mégis marad, és meghosszabbítja jövő nyáron lejáró szerződését. Ez viszont nagy családást jelente a Real Madrid számára, hiszen a blancók abban reménykedtek, hogy a 22 éves támadót ingyen megszerezhetik, miután lejárt a kontraktusa. Az ESPN szerint az argentin érkezése azt is jelenthetné, hogy a párizsiak lemondanak Paul Pogba szerződtetéséről ezen a nyáron.

Neymar is mindent bevet azért, hogy barátja a francia fővárosban folytassa, rajta kívül két válogatott beli csapattársa, Angel Di Maria és Leandro Paredes, valamint Marco Verratti is folyamatosan próbálja meggyőzni az argentint hogy csatlakozzon hozzájuk.

Pep Guardiola eközben bejelentette, hogy a Manchester City nem száll be a Messiért vívott harcba:

„Mi Jack Grealishért költöttünk most 100 millió fontot, mivel hiszünk benne. Ő a mi tízesünk. Azt hittük Leo marad Barcelonában. Messi nem szerepel a terveink között."

A PSG számára még akadályt jelenthet, hogy Messi leigazolása esetén nem biztos, hogy nem sértik meg a Financial Fair Play szabályait. Ugyan hatszoros aranylabdás szabadúszó, így átigazolási díjat nem kell érte fizetni, azonban a kölünböző díjak, bónuszok, jutalékok és a játékos fizetése gondokat okozhat.

A franciák esélyeit azonban növeli, hogy úgy nézki a Barcelona már végleg letett Messiről, a péntek délelőtt sajtótájékoztatón a Barcelona elnöke elmondta, hogy immár nincsenek tárgyalások a Barcelona és az egykori csapatkapitány között:

„A megbeszélések befejeződtek Messi és a Barcelona között. A szabályok nem rugalmasak, nincs mit tenni. Volt egy meghatározott határidőnk, mert hamarosan kezdődik a bajnokság. Leo most megvizsgálhatja a többi lehetőségét.”

