Messi egyelőre nem tárgyal senkivel!

Közeledik a január, amikor Lionel Messi már tárgyalhat arról, hogy hol folytatja a pályafutását, de a hatszoros aranylabdás állítja, egyelőre nem egyeztet senkivel.

Pedig ugye hírből van bőven, hiszen a és a ajánlatáról folyamatosan beszélnek, lévén a francia együttes a világ egyik leggazdagabb klubja, az angolnál pedig ott van Pep Guardiola, akivel Messi a legnagyobb sikereit elérte. Ugyanakkor a Goal megtudta, hogy egyelőre senki nem lépett kapcsolatba a játékossal.

Jorge Messi, a futballista édesapja és ügynöke is megerősítette, hogy nem tárgyalnak senkivel, jelenleg türelmesen várnak. Már csak azért is, mert Messi is ki akarja zárni a zavaró tényezőket és igyekszik a Barcelonára koncentrálni, ráadásul a klubot sem sürgeti semmi. A Barca elnökválasztásra készül, amelynek eredménye nagyban befolyásolja Messi sorsát is, így január 24-ig szinte biztosan nem történik semmi ebben a kérdésben. A Goal azt is megtudta, hogy Messi az elnökjelöltekkel sem egyeztet, megvárja, hogy mi lesz a voksolás végeredménye, majd a győztessel tárgyal, ha lesz miről.

Azt már láthattuk Messivel kapcsolatban, hogy nem kapkod, hiszen a nyári ügyeket is csak szeptemberben rendezte le, amikor a Goalnak adott interjúban bejelentette, marad a katalánok játékosa.