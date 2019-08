Messi bombagólja lett az elmúlt idény legszebb találata

Az argentin klasszis kapta a rangos elismerést.

Az UEFA péntek délután tette közzé, hogy Lionel Messi találatát választották az elmúlt idény legszebb góljának az európai kontinensen.

A nemzetközi szövetség azokból a találatokból válogatott, amelyek vagy klub vagy válogatott szinten születtek a 2018/19-es idényben.

Messi a elleni BL-elődöntő első meccsén szerzett pazar szabadrúgásgóljával érdemelte ki az elismerést, bár utólag lehet lemondana róla, cserébe, ha csapata bejutott volna a fináléba.

Az argentin a 2014/15-ös és a 2015/16-os idény után harmadszor bizonyult a legjobbnak a gólok versenyében.

Lionel Messi's insane pinpoint free-kick goal against Liverpool has been voted as the Champions League goal of the season. 👏🎩



🎥 @ChampionsLeaguepic.twitter.com/MYaRahaP06 — 433 (@official433) 9 August 2019

Idén Messi mögött a második helyen végzett Cristiano Ronaldo, aki ugyancsak pazar találatot szerzett a ellen a BL-ben.

Cristiano's goal for against Manchester United was rated Best Goal of the #ChampionsLeague 2018/19 season by UEFA #Ronaldo pic.twitter.com/gVlYzIVwQI — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 2 June 2019

Harmadik helyen pedig egy másik portugál focista zárt, ugyanis az UEFA Danilo szerbek elleni Eb-selejtezős gólját szavazta meg a dobogó harmadik fokára.

