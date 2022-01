Messi betegsége miatt kap halálos fenyegetéseket egy argentin DJ

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Paris Saint-Germainnél szombat este jelentették be, hogy négy játékos és egy stábtag is elkapta a koronavírust, egy nappal később pedig az is biztossá vált, hogy a labdarúgók közül az egyik fertőzött Lionel Messi.

Az argentin klasszis hazájában töltötte a karácsonyi szünetet, amely során több szórakozóhelyen is megfordult, az egyiken pedig épp DJ Fer Palacio lépett fel. A sztori érdekessége, hogy éppen ez a buli bizonyult a fertőzés egyik gócpontjának, több résztvevő is elkapta a betegséget.

A közösségi médiában hamar az argentin zenészt kiáltották ki bűnbaknak, aki pár napja Messivel egy közös képet is posztolt, ezt követően pedig több halálos fenyegetést is kapott. A helyzet odáig fajult, hogy a DJ vasárnap egy videóban igyekezett tisztázni magát, sőt saját negatív tesztjét is megmutatta a követőinek, hogy bizonyítsa: nem ő fertőzte meg Lionel Messit.

A PSG futballistája egyébként jól van, a karantént otthon tölti, és csak negatív teszt birtokában tér majd vissza Párizsba.

