Messi betalált és Maradonára emlékezett, simán nyert a Barca

Hiába csökkent a játékosok fizetése, a hazai pályán simán, 4-0-ra győzte le azt az Osasunát, amellyel a forduló előtt egy meccsel kevesebbet játszva, de azonos pontszámmal állt a tabellán.

A katalánok szabályosan osztották el a találatok számát, ugyanis mindkét félidőben két-két gólt vágtak - a 29. percben Braithwaite használta ki a szellős védelmet, az első félidő vége előtt pedig Griezmann lőtt egy óriási bombagólt kapásból.

Fordulás után Coutinho egy középre tett labdát passzolt be könnyedén a kapuba, majd egy szabálytalan Dembele találat után Messi a 16-oson kívülről, akcióból talált be. Korábban majdnem lekopírozta Maradona legendás találatát is, amikor kézzel próbálta meg a labdát a kapuba juttatni.

Maradonának szánt tisztelete jeléül egy 10-es, Newell's Old Boys mezben ünnepelt és a legendának ajánlotta a gólját - a mezlevételért azért megkapta a sárga lapot...