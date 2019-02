Mervó visszatérne Lengyelországba, de előbb itthon építené fel magát

A fiatal támadó bizakodóan tekint a következő időszakra.

Mervó Bence Győrben lett NB I-es labdarúgó, majd, már az U20-as vb társgólkirályaként három országban is légióskodott, egy hete viszont nincsen klubja: távozott a Győr NB II-es csapatától. Most térdműtétjéből lábadozik, és a DIGI Sport híradójának azt mondta: úgy érzi, újra fel kell építenie magát.

- Volt egy megkeresés Lengyelországból, de most fel kell magam építeni. Úgy gondolom, hogy Magyarországon fogom folytatni – nyilatkozta a csatár, aki a mostani artroszkópos műtétje után, néhány héten belül ismét kész lehet arra, hogy pályára léphessen.

A Sport24 Mervó Bencét megkérdezte, milyen futballistának tartja magát.

- Bármi van, én mindig kitartok amellett, amit érzek, nagy az elhivatottság bennem, sohasem adom fel, szóval nem akarom mondani, hogy milyen labdarúgó vagyok, de remélem, hogy jó leszek.

A még mindig csak 23 éves csatár a két győri időszak között a Sionban, a Slask Wroclawnál és Dunaszerdahelyen is megfordult, de csak Lengyelországban sikerült mélyebb nyomokat hagynia a szurkolókban.

- Győrből elkerültem utána Svájcba, aztán Lengyelországba, ott éreztem a legjobban magam, nagyon jó közösség és csapat volt nagyon jó szurkolókkal, és lehetett érezni a lengyel-magyar barátságot. Utána Dunaszerdahelyen is nagyon jó érzés volt futballozni, de sajnos ott sérült voltam, nem voltam abban az időszakban elég szerencsés, de azt mondom, hogy a szurkolók és a csapat egyaránt óriási Dunaszerdahelyen, teljes magyarság van ott.

Tudatosan fel kell építeni magam, nem szabad lépcsőfokokat – főleg most – megugrani. A lengyel egy nagyon jó bajnokság, nagyon szerettem, és onnan azért lehet nagyobbat ugrani. De először, addig is teljesíteni kell, alázatosan kell hozzáállni a futballhoz, és akkor minden jönni fog.

Mint ahogy 2015-ben jött a vb-gólkirályi cím is, amely most akár teher is lehet, hiszen így egy-egy rosszabb időszakban könnyebben megtalálják a szurkolók.

- Igen, azért megtaláltak Győrben is, de a foci az ilyen, egyszer valaki fent, egyszer lent van. De ezt el kell fogadni, mindig a legjobbra kell törekedni, én is azon vagyok, teszek azért, hogy minél jobb legyek. A sikert mindenki látja, de ami alatta van, azt nem nagyon, nem tudják, mi kell hozzá. Elég hosszú az út addig, amíg valaki eléri azt, amit akar. Legjobban a szerencse és az akarat, illetve az, hogy valaki higgyen magában. Ha ez összeadódik, akkor nem lehet gond.

