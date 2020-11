Menekülne a Honvéd, győzelemmel hangolna a Fradi

A bajnokságot magabiztosan vezető eddig veretlen a kiesőzónában tanyázó Budapest otthonába látogat a magyar bajnokság 11. fordulójában.

A címvédője bőven a várakozásokon alul kezdte a szezont, a Honvéd kilenc szerzett ponttal, mindössze két győzelemmel áll a tabella 11. helyén. Bódog Tamás ennek ellenére optimistán nyilatkozott a Ferencváros elleni mérkőzés előtt, elmondása szerint látja a fényt az alagút végén.

"Hál’Istennek a betegségből egyre több játékos térhet vissza, igaz, ők még egészen másfajta terhelést kapnak, napról napra figyeljük az egészségügyi stábbal közösen, hogy milyen állapotban vannak, de már látjuk a fényt az alagút végén, egyre nagyobb létszámban tudunk részt venni az edzéseken. Annak ellenére, hogy eltérő terhelést kapnak a visszatérők, azért lassan utolérik magukat, folyamatosan egyre jobb formába kerülnek, így nem kell annyit improvizálni az összeállítással, mint a legutóbbi meccseken. A Ferencváros még nem kapott ki ebben a szezonban az -ben, vezetik a bajnokságot, önbizalommal telve futballoznak, a Bajnokok Ligájában is jó meccseket játszanak. Ez alapján a Fradi a mérkőzés favoritja, de azért dolgoztunk egész héten, hogy megnehezítsük a dolgukat, hogy eredményesen futballozzunk a szombati mérkőzésen" - mondta Bódog a honvédfc.hu-nak nyilatkozva.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Ami a másik oldalt illeti, Budapest IX. kerületében, minden szép és jó, a Fradi szárnyal a bajnokságban, a BL-ben meg minden meccs ünnep, köztük a keddi, torinói vendégjáték a Juve ellen is..A zöld -fehérek vezetőedzője, Szerhij Rebrov azonban a rá jellemző maximaluzmussal nyilatkozott a mérkőzés előtt. Szerinte a Honvéd masszív csapat, amely ellen korábban többször is nehéz meccsük volt.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Az elmúlt időszakban több kulcsjátékosunk is a válogatottjánál volt, így az edzések is másabbak voltak, több fiatallal dolgoztunk. A legfontosabb, hogy mindenki sérülés nélkül térjen vissza, és újra tudjon a feladataira koncentrálni. Újabb hosszú menetelés előtt állunk, fontos, hogy a elleni BL-meccs előtt a bajnokságban is jól szerepeljünk. Mindig jó meccset játszunk a Budapest Honvéddal, az idén eddig nem jött ki nekik a lépés, de biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, hiszen listavezetőként az újabb címvédés a célunk, hogy legyen esélyünk jövőre is megismételni a szereplést" - mondta az ukrán szakember.