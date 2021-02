„Az Újpest is kieshet az NB I-ből” – mondta a klub ügyvezetője

Elég furcsa nyilatkozatot tett az Újpest FC ügyvezetője.

Nem áll valami fényesen az Újpest a szerdai Ferencváros elleni derbit megelőzően. A csapat jelenleg a 10. helyen áll, vagyis egyértelműen a kiesés ellen küzd és könnyen lehet, hogy a vonal alá kerül, hiszen tavasszal még nem szerzett pontot a gárda, amely 180 perc alatt 2–8-as gólkülönbséget hozott össze.

A klub ügyvezetője, Berta Csaba a Jazzy Rádió VIP Páholy című műsorának adott hosszú interjút a klub jelenlegi helyzetéről. A lila-fehérek vezetőjét az adásban a hallgatók is kérdezhették és ők nem fogták vissza magukat, azonnal a kiesés került szóba.

„Tipikusan magyaros kérdések – minősítette a felvetést 10. helyen álló klub ügyvezetője, aki vélhetően nem ismeri azt a mondást, hogy rossz kérdés nincs, csak rossz válasz. – Már januárban kiestünk és keressük a felelőst. Nem is volt olyan régen, amikor a vonal alatt voltunk és mindenki azt követelte, hogy rúgjunk ki mindenkit. Aztán nyertünk kettőt és minden rendben volt.”

Berta Csaba arról is beszélt, hogy a csapat minden bajnokságnak úgy vág neki, hogy nemzetközi indulást biztosító helyen végezzen, ám a klub költségvetése évek óta változatlan és az az 1,6 milliárd forint, amit a tulajdonos évente a csapatra költ arra elég, hogy a tabella második felében végezzen az együttes. A műsorvezetők felvetették, hogy ha ez a helyzet nem változik, akkor ebből komoly baj lehet a Megyeri úton.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

„Ha a magyar bajnokságot nézzük, akkor le kell szögezni, hogy két-három csapat magasan kiemelkedik a többi közül, őket megelőzni nehéz. A maradék kilenc-tíz csapat egymás ellen harcol és közülük lesz valaki harmadik, kettő pedig kiesik. A reális cél a harmadik hely elérése, de apró dolgok dönthetnek. A szezon előtt úgy indulunk, hogy a nemzetközi kupás helyet elérjük, a helyzetünk most nem jó, de egy jó sorozattal feljebb lehet lépni, egy rosszal viszont lejjebb. A pénzügyi helyzetet tekintve az a realitás, hogy a tabella második felében legyünk. Ha a realitásokat nézzük, akkor ahogy a Debrecen, az MTK, vagy korábban a Puskás is ki tudott esni a 12 csapatos NB I-ből, akkor előfordulhat, hogy az Újpest is kieshet az NB I-ből, mint ahogy még nyolc csapat.”

Berta Csaba elmondta azt is, hogy neki nincs információja az esetleges tulajdonosváltással kapcsolatban.

A cikk lejjebb folytatódik

„Ez csak pletyka, de ezeket mindig maga intézi a tulajdonos, erre nekem nincs rálátásom.”

Íme a teljes beszélgetés: