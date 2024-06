Megyei I-ben indul a Haladás, de még nem tudni, kinek a jogán

Keresik a megoldást a kialakult helyzetre.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Biztosan a Vas megyei I. osztályban indul a 2024/2025-ös szezonban a Haladás, az azonban még kérdés, hogy az „alapcsapat” kinek a jogán szerepel majd a pontvadászatban. Napokon belül eldől az is, hogy a régi játékosok közül kik maradnak majd a vasi megyeszékhelyen.

A drukkerek, a városi foci szereplői és az önkormányzat a minap mintegy két és fél órás találkozón kereste a megoldást a kialakult helyzetre.









Mint ismert, bár a Haladás a pályán kiharcolta volna az NB II-ben maradást, a klub nem kapta meg a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a másodosztályú licencet, így biztos, hogy osztályt kell váltania.

Ez ügyben tartottak a minap szurkolói találkozót, amelyre – a savariaforum.hu tudósítása szerint – meghívót kapott a többségi tulajdonos, Homlok Zsolt és az ügyvezető, Szántó Erzsébet is, de ők nem jelentek meg.

Ott voltak viszont a szurkolók, szép számmal, városatyák, több focista – Rácz Barnabás, Jancsó András, Szakály Attila és Tarján Patrik–, az Illés alapítvány és a HVSE képviselő, valamint dr. Nemény András polgármester.

„Azt szögezzük le a legelején: az önkormányzat nem engedi el a Haladást, ma azért jöttünk össze, hogy megoldást találjunk a kialakult helyzetre” – hangsúlyozta a polgármester, aki felvázolta a lehetséges forgatókönyveket.

Mivel az NB/III-as induláshoz anyagilag rendbe kellene tenni a futball kft.-t, így arra nincs reális esély, a kisebbségi tulajdonosok, így az önkormányzat sem tudja pontosan, hogy hány százmillióra rúg a tartozás. Marad a megyei I. osztályban való indulás – erre jelenleg az Illés akadémiának és a HVSE-nek is van jogosultsága.

Dr. Nemény András úgy érvelt: a HVSE indulási jogán kellene megkezdeni a szereplést a nyáron, majd decemberben az önkormányzat létrehozna egy kft.-t, amelyben többségi tulajdonos maradna, de lehetőséget adna a HVSE-nek, az Illés akadémiának, és a szurkolói csoportok által létrehozott egyesületnek is, hogy tulajdonrészt vásároljon.

Dr. Czeglédy Csaba, aki a Haladás-ügyben tárgyalt az elmúlt hetekben a város részéről, azt mondta: hétfőn egyeztetett Szántó Erzsébettel, aki ígéretet tett arra, mint a HVSE klubmenedzsere – nem mint a Haladás Kft. ügyvezetője –, hogy ennek az új gazdasági társaságnak átadja majd a megyei I.-es jogot az egyesület decemberben.

A szurkolók közül többen is jelezték: Homlok Zsoltban és Szántó Erzsébetben egy cseppet sem bíznak, nem látnak garanciát arra, hogy az indulási jogot majd átadják az új cégnek. A játékosok is kijelentették: ők nem szerződnek olyan csapathoz, ahol Homlok Zsolt lenne a munkáltatójuk.

Itt fordulatot vett a történet, ugyanis felvetődött: mi lenne, ha az Illés akadémia jogán szerepelne a Haladás. A drukkerek között itt is volt némi ellenérzés, ugyanis néhány évvel ezelőtt épp az akkor tulajdonos nem tett be kellő mennyiségű pénzt a klub működésébe a szurkolók szerint.

Az Illés akadémia képviselői elmondták: céljuk egy saját NB/III-as csapat létrehozása, ők úgy érkeztek az ankétra, hogy az önkormányzati cégben vásárolnak majd tulajdonrészt, nem arról szólt az egyeztetés, hogy az Illés akadémia üzemeltetné a „rendes” Haladást. Dr. Nagy Tibor, az intézmény jogásza jelezte: a tulajdonosokkal egyeztetni kell az új helyzetről.

A polgármester arra emlékeztetett: mindenképpen összefogásra van szükség, és meg kell találni a megfelelő megoldást – itt jelezte az akadémia képviselőinek, hogy ő akár a héten is tárgyalna az ügyben. A választások előtt már egyeztetett Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével, akivel hamarosan újra tárgyal majd.

Már-már úgy tűnt, nem lesz megoldás, amikor is dr. Károlyi Ákos jegyző kért szót. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. igényelné meg a Haladás VSE-től az indulási jogot, így egyelőre időt lehetne megtakarítani azzal is, hogy nem kell új céget létrehozni. A Haladás VSE-nek tíz napon belül válaszolnia kell a felkérésre, azaz tiszta lesz a helyzet, kiderül, hogy Homlok Zsolt ezúttal állja-e a szavát. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat tárgyalásokat folytat az Illés akadémiával, hogy legyen mindenképpen egy B-verziója is a városnak.

A régi játékosok közül Szakály Attila azt kérte: több társával együtt kitartanak, de az idő nem nekik dolgozik, más ajánlatokat eddig visszamondtak, mert a Haladásra vártak. Dr. Czeglédy Csaba azt javasolta, hogy a korábbi alapemberek egy-két napon belül kapjanak szerződést.

Két és fél óra után a polgármester szavazásra bocsátotta a lehetséges forgatókönyveket, amelyeket a szurkolók döntő többsége megszavazott.

A savariaforum.hu szerint napokon belül kiderül, hogyan folytatja a klub.