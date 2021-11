Megverte feleségét az angol balhékirály

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Bristol Post értesülései szerint megverte feleségét Joey Barton, a Bristol Rovers menedzsere, aki december 16-án áll majd bíróság elé. Az esettel kapcsolatban a klub is közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy a bírósági eljárás folyamatban van, addig nem kívánják kommentálni az ügyet.

A vádak szerint a korábbi egyszeres angol válogatott labdarúgó június 2-án Kew-ben bántalmazta a feleségét, amely során a sértett hölgy fejsérülést szenvedett. A helyszínre mentő nem érkezett ki, de a 38 éves férfit letartóztatták, és a vádemelésig óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.

Barton tagadta az erőszak vádját, a tárgyalást december 16-ára tűzte ki a bíróság. Barton már játékosként is kifejezetten erőszakosnak számított, 2007-ben a Manchester City játékosával, Dabóval verekedett össze, de 2012-ben megütötte Gamst-Pedersent is, sőt 2008-ban egy utcai verekedés után 74 napra börtönbe is került

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bristol Rovers szombaton a Tranmere Roverst fogadja, ahol a hazai győzelem 2.40, a döntetlen 3.10, míg a vendég siker 3.15-szörös pénzt fizet.