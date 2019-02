Megvannak a női magyar válogatott ellenfelei az Eb-selejtezőkre

Nem lesz könnyű dolga Markó Edina együttesének.

Az mlsz.hu mai tájékoztatása szerint UEFA elkészítette a 2021-es női Európa-bajnokság selejtezőjének csoportbeosztását. A magyar válogatott Svédország, Izland, Szlovákia és Lettország mellé került. A mérkőzések augusztus végén kezdődnek.

Női A-válogatottunk következő jelentős megmérettetése az Európa-bajnokság selejtezője lesz. A 2021-es tornát Angliában rendezik 16 csapat részvételével – a 15 kiadó helyere rekord szánú, 47 válogatott pályázik, míg Anglia részvétele a rendező jogán biztosított. Magyarország a harmadik kalapból várta a nyoni sorsolást, amire csütörtökön délután került sor. A sorsolást a nemrég hazánkba látogató Nadine Kessler, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) női tagozatának vezetője, Németország Európa-bajnok labdarúgója vezette.

A selejtezőben összesen kilenc - két hatos és hét ötös - csoportban zajlanak a küzdelmek augusztus végétől. Minden csoportból az első jut automatikusan tovább a kontinensdöntőbe, illetve a három legjobb helyen végzett csoportmásodik. A további hat csoportmásodik pótselejtezőt játszik a fennmaradó három helyért.

Markó Edina szövetségi kapitány együttese az F csoportba került, ahol a legerősebb kalapból Svédország lesz az ellenfele, amely eddig hét alkalommal vett részt Európa-bajnokságon és háromszor nyert ezüstérmet, 2003-ban pedig a világbajnokságon is második lett. A másodikból Izlandot – amely a 2017-es tornán a csoportkörig jutott, 2013-ban pedig a negyeddöntőben búcsúzott –, a negyedikből Szlovákiát, míg az ötödikből Lettországot sorsolták mellénk.

– A női szakágban mindig ügyelünk arra, hogy ne a levegőbe beszeljünk. A sorsolást látva most is világos, hogy reálisan a harmadik helyért lehetünk versenyben, a második helyhez nagyon nagy bravúr kellene. Ugyanakkor a távlati céljaink miatt, különös tekintettel a 2025-ös kontinensbajnokság rendezésének megpályázására, fontos lenne, hogy a csapat és a magyar női futball fejlődése a mostani sorozatban látható legyen – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Török Gábor, az MLSZ Női Bizottságának elnöke.

Női csapatunknak még sosem sikerült kvalifikálnia magát az Európa-bajnokságra, most sincs könnyű helyzetben: a harmadik kalapból sorsolva kellene az első két hely valamelyikét elcsípni.

A cikk lejjebb folytatódik

– Nem könnyű a csoportunk, de azt hiszem, mindenhol erős csapatok vannak. Tudtuk, hogy legalább két erősebb ellenféllel kell majd játszanunk – mondta el Markó Edina a sorsolást követően. – A továbbjutást tekintve a második kalapból sorsolt válogatott a döntő, onnan Izlandot kaptuk, az utóbbi néhány évben nem szerepeltünk ellenük, de természetesen figyelemmel követtük eredményeiket. Egy nagyon erős válogatottról van szó, élcsapatról, amely kiemelkedő sikert ért el a legutóbbi vb-selejtezőben, amikor legyőzte Németországot. A szlovák válogatottat jobban ismerjük, a Balaton-kupán is többször játszottunk ellenük korábban. És ott van még Lettország. Nincs könnyű helyzetünk, de úgy állunk ehhez a sorozathoz is, mint a legutóbbi selejtezőkhöz, és szeretnénk ha az utolsó mérkőzésen is versenyben lennénk a továbbjutásért.

