Megvan a magyar másodosztály meglepetéscsapatának új vezetőedzője – HIVATALOS!

Pinezits Máté lett a labdarúgó NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője.





A baranyai klub pénteken a honlapján számolt be arról, hogy a Budapest Honvédtól érkező szakember veszi át a csapat vezetését.

Pinezits Máté Sopronban kezdte edzői pályafutását, ahonnan 7 év után távozott az MTK megkeresése miatt. A fővárosi kék-fehéreknél 5 évig dolgozott, edzőként és szakmai vezetőként végigjárta a ranglétrát.

Ezt követően a Budapest Honvédnál töltött 4 éve alatt akadémiai edzőként, szakmai vezetőként, illetve a felnőtt csapat vezetőedzőjeként erősítette a klubot. Idő közben megszerezte az UEFA Pro Licences diplomáját is.

A piros-feketék csapatát tavaly a bajnokság legfiatalabb keretével a 11. helyen adta át.

Pinezits több olyan játékost is nevelt és dolgozott velük együtt, akik nagy része azóta külföldön és a magyar első osztályban játszik, illetve többen már felnőtt válogatottak is lettek: például Balogh Botond, Vancsa Zalán, Kata Mihály, a Yaakobishvili testvérek, Csinger Márk, Kosznovszky Márk és Várkonyi Bence.

„Az első szó a gratulációé, hiszen az, amit Aczél Zoltán és stábja produkált a csapattal együtt az előző szezonban, az előtt kalapot kell emelni. Amit eddig „külső szemlélőként” érzett, tapasztalt az ember, az pár óra leforgása alatt csak erősödött: komoly, tiszta értékrenddel rendelkező klubhoz és közeghez csatlakozhatok. A becsületes, megalkuvást nem tűrő munkában hiszek, ezzel szeretnénk elérni a klub által kitűzött célokat, azaz a bennmaradás kiharcolását, a játékosok építésével együtt” – nyilatkozta Pinezits Máté.

Magyar Márk klubigazgató arról beszélt, hogy először két évvel ezelőtt találkoztott vele, amikor szintén edzőt kerestek.

„Már akkor jó benyomást keltett bennem, illetve szakmailag is jó véleményeket hallottam róla, de Mátét akkor már egy szóbeli megállapodás a Honvédhoz kötötte. Szakmaisága, pedagógiai érzéke és intelligens személyisége megfelelő jelöltté teszi őt a vezetőedzői pozícióra. Azonban egy számára idegen közegbe, új arcok közé érkezik, ezért arra kérek minden szurkolót, klubszimpatizánst, hogy támogassuk, segítsük őt úgy, ahogy azt az előző szezonban is tette mindenki. Abban biztos vagyok, hogy a csapat jövőre is mindent meg fog tenni a sikerért, ahogy vezetőedzőnk is keményen fog dolgozni napról napra stábjával együtt. Hétfőn újra edzésbe állnak játékosaink, hamarosan pedig újabb komoly bejelentésekkel jelentkezünk majd” – hangsúlyozta a klubvezető.

A Kozármisleny az előző idényben ötödik lett a másodosztályban, Aczél Zoltán vezetőedző ennek ellenére közös megegyezéssel távozott a klubtól.