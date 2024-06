Megvan a Chelsea új menedzserének első igazolása – HIVATALOS!

Londonon belül váltott klubot a 26 éves belső védő.

A Chelsea a hivatalos oldalain jelentette be, hogy ingyenes átigazolással szerződtette a Fulham védőjét, Tosin Adarabioyót.

A 26 éves angol játékos négy évre írt alá a Kékekhez.



A Chelsea pénteken megerősítette, hogy négyéves megállapodást kötött Tosin Adarabioyóval. A védő a hét elején elvégezte az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokat, és ingyenes átigazolással érkezik a Stamford Bridge-re június végén, amikor hivatalosan is lejár a Fulhammel kötött szerződése.

A Sky Sports beszámolója szerint a Manchester City-ben nevelkedett, korábban a West Bromwich Albiont és a Blackburnt is erősítő középhátvéd áprilisban elutasította azt az ajánlatot, amely az általa 2020 óta szolgált Fulham egyik legjobban fizetett játékosává tette volna, de nemet mondott a Newcastle United érdeklődésére is.

Így ő lett a következő szezonban a Konferencia-ligában induló Chelsea első igazolása, amióta az új menedzser, Enzo Maresca átvette az irányítást.

„A Chelsea egy hatalmas klub, és ez egy teljes kör megtételének pillanata számomra. Három mérföldre születtem a Stamford Bridge-től és a profik között is itt mutatkoztam be. Nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy segíthessek a klub szekerét abba az irányba tolni, amerre haladni szeretnénk” – fogalmazott az angol és nigériai felmenőkkel is rendelkező labdarúgó.

A 26 éves játékos 20 alkalommal lépett pályára a Fulham színeiben a Premier League-ben a 2023/24-es szezonban, két góllal segítette korábbi csapatát a 13. helyhez.

A Chelsea figyelmét elsősorban Tosin Adarabioyo magassággal párosuló labdaügyessége keltette fel – az aláírását okos üzletnek tartják a szakértők, ugyanis noha rengeteg PL-tapasztalattal rendelkezik, költséghatékony megoldás.

A Kékeknek az előző idényben gyakran okoztak problémát a beadások. A klub ezzel az igazolással is megpróbálja orvosolni a szögleteknél és a szabadrúgásoknál tapasztalt gyengeségeket.

Tosin várhatóan Benoît Badiashile-lel, Levi Colwill-lal, Axel Disasival és a hosszan tartó térdsérüléséből lábadozó Wesley Fofanával fog versenyezni. Érkezése ugyanakkor felgyorsíthatja a Chelsea saját nevelésű védőjének, Trevoh Chalobahnak a távozását, aki iránt a Manchester United érdeklődik. A 39 éves brazil, Thiago Silva a nyáron szintén búcsút int Londonnak és visszatér hazájába, a Fluminense csapatához.