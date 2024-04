Megúszhatja a vádemelést a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya

A súlyos testi sértéssel gyanúsított Szalai Ádám hajlandó sérelemdíjat fizetni áldozatának.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség hat hónapra felfüggesztette a Szalai Ádám elleni büntetőeljárást, és közvetítői eljárásra utalta az ügyet.

Úgy tudni, a verekedésbe keveredett korábbi 86-szoros válogatott futballista sérelemdíjat is hajlandó fizetni áldozatának azért, hogy jóvátegye a bűnét.

Mint ismert, Szalai Ádám 2022 decemberében keveredett balhéba Budapest belvárosában. A magyar válogatott korábbi csapatkapitányát garázdasággal és könnyű, majd később súlyos testi sértéssel gyanúsították meg.

Egy 21 éves férfi a Bazilikánál sétált a barátaival, amikor megkért valakit, hogy készítsen fotót róluk. Később derült ki, hogy ő Szalai Ádám testvére. A fiatal meglepődött a visszautasításon, és trágár hangnemben visszakérdezett:

„Miért nem, te f***fej?!”

A hangoskodásra odament a labdarúgó, és a fiatalember elmondása szerint talppal mellkason rúgta őt, majd belerúgott akkor is, amikor már a földön feküdt.

Szalai Ádám a történtek után elmondta: azt hitte, meg akarják verni az öccsét, akit körbevett a négy részeg fiatal. A volt focista elismerte, hogy egy rúgással „eltávolította” az üvöltözőt, azt azonban tagadta, hogy akkor is belerúgott volna, amikor az már a földön feküdt.

A 24.hu most arról számolt be, hogy az ügyészség nem emel vádat Szalai Ádám ellen, és a volt válogatott futballista akár sérelemdíjat is hajlandó fizetni áldozatának azért, hogy jóvátegye a tettét.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a lap megkeresésére azt mondta, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség hat hónapra felfüggesztette a büntetőeljárást, és közvetítői eljárásra utalta az ügyet. Ha ez utóbbi eredményes, tehát a gyanúsított az áldozat által elfogadott módon és mértékben jóvá tette az általa okozott bűncselekményt, akkor megszüntetik a büntetőeljárást vele szemben.

„A jóvátételről a felek a közvetítő előtt egyeznek majd meg. Erről, illetve a bűncselekményt egyébként beismerő gyanúsított által a tettére felhozott indokokról nem áll módunkban tájékoztatást adni” – mondta az ügyész.

A 86-szoros válogatott Szalai Ádám tavaly nyáron, 35 évesen nyáron végleg visszavonult a profi labdarúgó karriertől, nem sokkal később a Sportért Felelős Államtitkársághoz került Labdarúgó Módszertani Központ képzési és szakmai tanácsadójaként kezdett el dolgozni.