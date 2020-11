Megtiltotta játékosai válogatott-szereplését a német klub

A válogatott szünettel együtt növekszik a fertőzés aránya is - ezt már korábban is hangsúlyozta Frank Baumann, a Werder sportigazatója is. Most egyértelműsítette, hogy a válogatott út által sok kiesője lehet a csapatnak.

A Werder épp ezért radikális lépésre szánta el magát: megtiltja a játékosainak, hogy a válogatott szünet miatt elhagyják Németországot.

"Beszéltünk a játékosainkkal és a szövetségekkel - tudjuk, hogy játékosok szívesen elutaznának a csapatukba, az általános helyzetre való tekintettel azonban nem vállalhatunk kockázatot."

Baumann egy pár héttel ezelőtt már lenyilatkozta, hogy a FIFA és a különböző szövetségek a fertőzés minimalizálása érdekében jobban tennék, ha válogatott-mérkőzéseket halasztanának.

Hét brémai játékost érinthetnek a "korlátozások": Milos Veljkovic (Szerbia), Marco Friedl (Ausztria), Yuya Osako (Japán), Milot Rashica (Koszovó), valamint az U21-es Tahith Chong (Hollandia), Romano Schmid (Ausztria).



Érdekes, de a cseh Jiri Pavlenka elvileg pályára léphet a cseheknél, ők november 11-én Lipcsében, a német válogatott ellen tesztelnek.