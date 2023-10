Megszerezte idénybeli harmadik gólját a magyar tehetség

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Vancsa Zalán megszerezte idénybeli harmadik gólját, ám csapata, a belga másodosztályban szereplő Lommel SK 2–1-re kikapott a Beerschot vendégeként pénteken a 9. forduló nyitómeccsén.

A Lommel egygólos hátrányban volt, amikor az 59. percben beállt a 18 éves Vancsa Zalán, de nem sokkal később az ellenfél újra betalált, majd az egyik csapattársát is kiállították.

Ennek ellenére Vancsa a 82. minutumban szépíteni tudott, amivel a hajrára új erőre kapott a csapata, ez azonban nem volt elegendőnek a pontszerzés.

„Őrület, hogy egy csapat jobban játszik tíz emberrel, mint tizeneggyel! Vancsa lőtt egy szép gólt, a Beerschot pedig bizonytalanabb lett. Nőtt bennünk a tűz, de ilyenkor be kell vonzanod a szerencsét is azzal, hogy rengeteget teszel érte. Mi erre most nem voltunk képesek” – idézte Stijn Wuytenst, a Lommel védőjét a HBVL.be.

Vancsa ebben az idényben mind a kilenc bajnokin szerepet kapott, ezeken három gólig jutott, emellett három gólpasszt is adott.

A Lommel veresége ellenére továbbra is vezeti a tabellát, igaz csak egyetlen ponttal előzi meg a második helyezett Beerschotot, amely eggyel kevesebb mérkőzést játszott.