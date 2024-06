Megszerezte a brazil csodagyereket a Chelsea – HIVATALOS!

Estevao Willian jövő nyáron csatlakozik a Kékekhez.

A Chelsea megerősítette a csodagyereknek tartott Estevao Willian szerződtetését.

A most 17 éves brazil jobbszélső jövő nyáron csatlakozik a Kékekhez.





A Chelsea nem hozta nyilvánosságra a szerződés részleteit, de az átigazolási ügyekben rendszerint jól értesült olasz sportújságíró, Fabrizio Romano úgy tudja, a Palmeiras 34 millió eurót kért a fiatal játékosért – ez az összeg azonban bónuszokkal együtt majdan akár a 60 millió eurót is elérheti. A 17 esztendős jobbszélső a következő szezontól 2033-ig írt alá a Kékekhez.

„A Chelsea Football Club megállapodott arról, hogy a tinédzser támadót, Estevao Williant szerződteti a Palmeirastól, és a brazil a következő nyáron hivatalosan is csatlakozik a Chelsea-hez” – jelentette be az átigazolást a klub a szombati közleményében, amelyben arra is kitértek, hogy a fiatal játékost Dél-Amerika egyik legnagyobb tehetségének tartják a labdavezetése és a kimagasló sebessége miatt.

A 2023–2024-es szezonban tíz alkalommal lépett pályára klubcsapatában, ezeken két gólt és két gólpasszt jegyzett.

Az Independent beszámolója szerint a hírt maga Estevao is megosztotta a közösségi médiában.

„Köszönöm, Uram! Egy újabb valóra vált álom” – tette hozzá.

A transzfer illeszkedik a klub azon stratégiájába, hogy megpróbálja szerződtetni a világ legígéretesebb fiatal tehetségeit, különös tekintettel a dél-amerikai térségre.

Ha marad a mostani helyzet, Estevao Willian lesz a negyedik brazil a londoniaknál. Andrey Santost, Deivid Washingtont és Angelo Gabrielt követi a Chelsea-hez, ahová a most 17 éves ecuadori támadó, Kendry Paez ugyancsak 2025-ben érkezik meg az Independiente del Valle csapatából.