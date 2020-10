Megnyerte a nap slágermeccsét a Barcelona

A második fordulójának szerdai slágermeccsén a Ronaldo nélkül felálló hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett a Messivel pályára lépő ellen. A minket is érintő mérkőzésen pedig a Ferencváros bravúrosan mentett pontot otthon a Dinamo Kijev ellen.

A mérkőzést a Barcelona kezdte aktívabban, az első percekben Messi, Pjanic és Griezmann is helyzetbe került, utóbbi a kapufát is eltalálta. A Juventus kicsit aktivizálta magát, de a vezetést Dembelé révén a katalánok szerezték meg. A francia játékos egy 16-os előterében leadott lövéssel, kissé szerencsésen, de jól csapódó lövéssel szerezte meg csapata számára a vezetést. Ezután a csapatok felváltva dolgozták ki a helyzeteket, Morata két lesgólt is lőtt, de a túloldalon Messi, Alba és Griezmann sem tudta kétgólosra növelni csapata előnyét.

Dembele gólja:

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Az egygólos vezetés és a fordulás után ismét a Barca fejtett ki nagyobb nyomást a zebrák kapujára, Messi szinte mindegyik támadásnak a szerves részét képezte - gólt azonban a Juventus tudott szerezni. Más kérdés, hogy Morata harmadszorra is lesen állva talált csak be, így torinói kapott gól nélkül folytatódhatott tovább a katalánok Messi vezette mezőnyfölénye - az argentin saját maga, a sajátnevelésű Pedri, a csereként beállt Ansu Fati, valamint Griezmann is megszerezhette volna a megnyugtató találatot, ez végül csak az utolsó utáni percben született meg: a 85. percben emberhátrányba került Juventus összehozott egy tizenegyest, amelyet Messi a 91. percben értékesített magabiztosan. A lefújás előtt jöhetett volna egy újabb találat, de Fati fokozott önzetlensége miatt maradt a sima, 2-0-ás katalán győzelem.

A játéknap további eredményei:

Basaksehir 0-2

Krasznodar 0-4

Dortmund 2-0 Zenit

Brugge 1-1 Lazio

2-2 Dinamo Kijev

Juventus 0-2 Barcelona

5-0 Leipzig

Sevilla 1-0 Rennes

A mérkőzések részletes videós összefoglalóival a későbbiek folyamán jelentkezünk.