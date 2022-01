Megnemtámadási szerződést kötött a Real Madrid és a Barcelona

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár a Real Madrid és a Barcelona rivalizálása legendás, a két klub vezetősége tiszteli egymást, sőt az elmúlt időszakban egymás mellett harcoltak, amikor a spanyol ligával kellett vitába szállni, vagy amikor a Szuperliga megalapítása került szóba.

A két egyesület most elmélyítette a kapcsolatot, és abban egyeztek meg, hogy nem avatkoznak be, amikor valamelyik klub lejáró szerződésű játékosával ül tárgyalóasztalhoz. A helyzet azért is érdekes, mert a Real Madrid szívesen megszerezné Ronald Araújot, igaz az uruguayi védő szerződése csak 2023-ban jár le.

Nem hat ki a megállapodás a már lejárt szerződésű játékosokra, és harmadik klubtól igazolt labdarúgókra sem, így jó eséllyel Haalandért vérre menő harcot fog folytatni a két spanyol klub.

