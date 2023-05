Megmagyarázta Müller mellőzését a Bayern München edzője

Thomas Tuchel a világbajnok klubikon müncheni jövőjéről is szót ejtett...

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Magának Thomasnak kell döntenie. Ő egy a Bayern Münchennel, a Bayern München pedig egy vele” – mondta a mostanság mellőzött világbajnok támadó jövőjével kapcsolatban Thomas Tuchel, a bajor csapat vezetőedzője.

Egybehangzó német sajtóhírek szerint Thomas Müller elégedetlen a helyzetével, nevezetesen hogy az új edző, Thomas Tuchel az utóbbi időben csak csereként számít rá. A világbajnok német labdarúgó emiatt a klubváltást is fontolgatja.

Mint megírtuk, a klublegenda Lothar Matthäus is arról beszélt nemrég, hogy Müllernek nincs helye a márciusban kinevezett szakvezető rendszerében, a manapság televíziós szakértőként tevékenykedő aranylabdás ezért attól tart, hogy távozik a bajoroktól az ikonikus támadó.

A Bundesligát egy pont előnnyel vezető FC Bayern München szombaton 15.30 órai kezdettel a kiesőjelölt Schalkét fogadja, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón pedig az újságírók Müller helyzetéről is megkérdezték Tuchelt.

„Természetesen magának Thomasnak kell döntenie. Ő egy a Bayern Münchennel, a Bayern München pedig egy vele. A tizenkettedik bajnoki címéért hajt, és mi is azért hajtunk, hogy ez meglegyen neki. Még mindig fontos láncszeme a csapatnak, még ha volt is, hogy csak a kispadról szállt be. Ráadásul nagyon koncentrált, és újra bajnok akar lenni” – mondta az idényt még a Chelsea kispadján kezdő vezetőedző.

A Sportal beszámolója szerint a Bayern vezetősége leült beszélni Müllerrel, és a támogatásáról biztosította a futballistát. Tuchel még hozzátette, hogy Müllernek kisebb problémák miatt egy-két edzést ki kellett hagynia, ez is közrejátszott abban, hogy kispadra került.

„Ám ez már nem számít. Thomas három foglalkozáson is részt vett, nagyon friss és készen áll a holnapi meccsre” – tette hozzá a bajorok vezetőedzője.

A Bild úgy tudja, hogy Tuchel a Schalke elleni meccsen a kezdőben számol Müllerrel, ám az edző erre nem adott konkrét választ.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az FC Bayern München-Schalke 04 bajnokin a hazai győzelem 1.10, a döntetlen 10.50, a vendég siker 19.00-szeres szorzóval fogadható.(x)