"Megloptak minket!" - a Roma elnökénél betelt a pohár, miután a VAR nem segíthetett a csapatán

Az AS Roma elnöke úgy érzi, hogy meglopták a csapatát, annak ellenére, hogy az FC Porto ellen elveszített BL-párharc során már videós segítséget is használhattak a játékvezetők.

A Farkasok a hazai pályán 2-1-re megnyert mérkőzés után a visszavágón hosszabbítást követően 3-1-es vereséget szenvedtek a portugálok ellen, így búcsúzni kényszerültek a Bajnokok Ligájától.

Alex Telles a hosszabbítás vége előtt néhány perccel büntetőből szerezte meg a mindent eldöntő találatot, miután a bíró videós segítséget használva úgy látta, Florenzi szabálytalankodott Fernandóval szemben a tizenhatoson belül.

A 120. perc után pedig Patrick Schick került a fölre a tizenhatoson belül Moussa Marega mellett, de a játékvezető továbbot intett.

James Pallotta, a Roma elnöke már a tavalyi Liverpool elleni Bajnokok Ligája elődöntőt követően is a videóbíró bevezetését követelte a csapatát sújtó ítéletek miatt, de hiába került bevezetésre a technológia, a meccset vezető Cüneyt Cakir ezt a Roma számára kulcsfontosságú szituációban nem nézte vissza személyesen az esetet.

A cikk lejjebb folytatódik

- Tavaly az elődöntőben történtek után a videóbírót követeltük a Bajnokok Ligájába. Most már rendelkezésre állt a VAR, de így is meglopva érezzük magunkat. Patrick Schicket felrúgták a tizenhatoson belül, a videón ez látszódott volna, de mégsem kaptunk a tizenegyest. Elegem van ebből a sz*arból, feladom - mondta a meccset követően a Giallorossi első embere.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

JP: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!” pic.twitter.com/uHqgJqGKsi