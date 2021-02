Meglesz a tizedik a Juventusnak, vagy trónfosztás lesz Olaszországban?

Amikor a Juventus 2011-12-es szezonban a Calciopoli botrányt köveőten először nyert bajnoki címet, talán a legelvakultabb szurkolóik sem hitték azt, hogy újabb nyolc elsőség vár rájuk. A sors furcsa fintora, hogy most Antonio Conte személyében az az ember taszíthatja le a trónról az Öreg Hölgyet, majd egyévtizednyi uralom után, aki az alapokat rakta le a torinói erődben. Holott jelenleg még csak nem is a Juventus, vagy az Inter vezeti az olasz bajnokságot, hanem egy olyan csapat, amelyet egy 39 éves zseni vezet. Oly sok éve vártunk erre: harc van a Scudettóért, méghozzá háromfejű, de vajon ki lesz a befutó?

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

A listavezető

Ki gondolta volna 2019 októberében, amikor kinevezték Stefano Piolit, a gyorsan és csúfosan megbukó Giampalo helyére, hogy a Milan másfél évvel később a bajnok címért fog harcolni? Aligha sokan, de most ez a helyzet, még ha nem is ők a legnagyobb esélyesek, annak ellenére, hogy vezetik a bajnokságot a városi rivális Interrel szemben.

Holott Piolit tűzoltásra, menteni a menthetőt szituációban, a szerződtette a Rossoneri, Giampaolo menesztését követően. Egy hitehagyott, gyengén teljesítő csapatot vett át, ám a COVID kényszerszünetet követően egy egységes, szervezett nyerőgépezetet rakott össze. A tavaszi győzelmi széria elég volt ahhoz, hogy Maldiniék lemondjanak az ígéretesnek tűnő Ragnick-projectről és bizalmat szavazzanak a korábban komoly sikert sehol sem elérő pármai szakembernek.

Az őszi szezont is parádésan kezdte a Milan, Ibra szárnyalt és még a koronavírusos esetek sem lassították a menetelést. Kissé 2016-os Leiceter City effektusnak tűnt, hogy a szurkolók és a szakértők egy része hetente jósolta, hogy na, majd most pukkan ki a Pioli-lufi, egy 40 éves játékossal a frontvonalban nem lesznek sokáig háborúban.

Kessie élete legjobb formájában játszik, Calhangolu összeszedte magát, a tavaly még az Atalantától is elküldött Kjaer tökéletes párja Romangolinak a védelem közepén és végre Calabria is megmutatja, miért tartották őt az egyik legtehetségesebb olasz hátvédnek pár éve.

És persze Zlatan Ibrahimovic. Jelzőket is nehéz találni arra, hogy ennyi év játék után, közel a negyvenhez mit produkál a svéd zseni. Bár a Milant sok kritika érte szerződtetése miatt, de a klubnál úgy érezték, szükség van a csapat fiatal játékosainak egy erőskezű vezetőre, akire felnézhetnek – igazuk lett.

Az idei Milan igazi ereje azonban nem az egyénekben rejlik, hanem abban, hogy Pioli csapatot faragott belőlük, amely ellen nagyon nehéz játszani kellemetlen stílusa miatt.

Az utóbbi hetekben azért már megmutatkoztak a repedések a gépezeten belül. az Atalantától elszenvedett kiütéses vereség hazai pályán, az Inter elleni kiesés a Coppában, vagy éppen a januári, Juventus siker Milánóban rávilágott a realitásra: Piolo egy erős, egységes Milant rakott össze, de minőségben, mennyiségben nincsenek egy szinten a közvetlen riválisokkal.

Akár harcban lesz a végjátékban a bajnoki címért a Rossoneri, akár nem, attól már sem menti meg a klubot, hogy hét keserves esztendő után visszatérjenek oda, ahová tartoznak, a futball legszűkebb elitjébe, a Bajnokok Ligájába. Mindenesetre az Unibetnél továbbra sem hisznek a Milan bajnoki címében, hiszen ez az opció még mindig 4-es oddson fogadható. Ha hiszel Ibráékban, regisztrálj és fogadj az Unibeten, most 10+10 000Ft kezdőbónusszal.

A legesélyesebb

A fogadóirodák többsége szerint jelenleg az Internazionale a legesélyesebb a bajnoki cím megszerzésére. Hogy miért? Három okunk van rá, hogy mi is így gondoljuk: Antonio Conte, Romelu Lukaku, valamint Nicolo Barella.

A bajnokesélyesek közül kétségtelenül a kék-feketék padján ül a legtöbbre tartott vezetőedző Conte személyében. A játékosként és később edzőként Torinóban ikonná váló szakember, most arra készül, hogy korábbi klubját megakadályozza sorozatban tizedik bajnoki címétől és erre most minden esélye megvan.

Bár az újabb Bajnokok Ligája kudarc még mindig fájó seb a klub szurkolóinak, tavasszal óriási előnyt jelenthet, hogy a riválisokkal ellentétben az Internek csupán a bajnokságra kell összpontosítania. A Donyeck elleni érthetetlen kiesést követően Conténak egyetlen célja maradt: bármi áron, de meg kell szerezni a bajnoki címet.

Az Inter tehát ’Win Now’ üzemmódba kapcsolt és bár akadnak botlások – például Sampdoria ellen Genoában- tipikus Conte csapatról beszélhetünk, amely lehet, hogy a nagyok ellen megbotlik, de a kicsiket sorozatban zabálja fel.

És ehhez megvannak az emberei: Romelu Lukaku továbbra is lubickol a Serie A-ban, minden sorozatot figyelembe véve már 54 gólnál jár a kék-feketék mezében. Bár sokan kétségbe vonták a klub döntését, amikor kifejezetten Conte kérésére 80 millió euróért leigazolták a Manchesterben mémmé váló belgát, végül minden egyes centet megszolgált a góljaival.

Ám még nála is nagyobbat szól az idei szezon nagy felfedezettjének, Nicoló Barellának a teljesítménye. Az olasz középpályást már évek óta a Serie A legnagyobb reménységei között emlegették, az idén meg is mutatja miért: elképesztő munkabírásával, küzdeni tudásával kiemelkedik a mezőnyből, emellett a játék technikai részében is óriási fejlődésen ment keresztül, elég csak megnézni a Fiorentinának lőtt gólját, vagy a Real Madrid elleni gólpasszát

Ősszel a védelem okozott fejfájást Conténak, kettesével kapták a gólokat, kategóriákkal gyengébb csapatok ellen is, ám amióta Skriniar és De Vrij is egyre jobb formába kerül, alig kapnak gólt –konkrétan az utóbbi négy bajnokin egyszer sem zörrent Handanovic kapuja.

Ám a háttérben már jó ideje óriási baj van, ugyanis a klubot tulajdonló kínai Suning kezére kioldozhatatlannak tűnő csomót kötött a kommunista kormány, amely blokkolja az országból kiáramló tőkét, így a cég nem tud pénz önteni az Inter kasszájába.

A játékosoknak állítólag több havi fizetéssel, míg a Real Madridnak 10 millió euróval tartoznak, amit az egyébként parádésan teljesítő Hakimiért kellett volna kifizetniük még decemberben. A nangkingi cégóriási márciusig kapott haladékot, hogy fizessen, ám a hírek szerint a Királyi Gárda aggódik, garanciákat szeretne kapni, hogy biztosan megérkezik a pénz a számlájukra- lehetőleg időben.

A kínaiak szeretnék eladni a klubot, ám az eddigi jelölt, a BC Partners nem hajlandó kifizetni a 900 millió eurós vételárat, nagyjából ennek a felét szeretnék áldozni a teljes tulajdonjogért.

Az, hogy az Internek ilyen bizonytalan körülmények között kell játszani a szezon második felében, befolyásolhatja a bajnoki címért folytatott versenyfutást, Amennyiben a Suning nem tudja eladni a klubot, marad a bizonytalanság, de ha sikerülne eladnia tulajdonrészét, az öltözőben is nyugtató hatású lehet.

A pályán tehát minden adott ahhoz, hogy az Inter 2010 után ismét bajnoki címet ünnepelhessen, miközben a háttérben ennél rosszabbul nem is alakulhatnának a dolgok. Ilyen körülmények között lehet egyáltalán favoritként beszélni az Interről? Az Unibet szerint igen, hiszen a kék-feketék végső sikerére mindössze 2.25-ös szorzóval fogadhatsz.

A kilencszeres címvédő

Egészen elképesztő, amit a Juventus közel egy évtizede produkál az olasz bajnokságban és ezen érdemükből az sem csökkenthet, hogy eközben a Bajnokok Ligájában nem sikerült a csúcsra jutniuk. Antonio Conte vezetésével talpra álltak és ismét Serie A legdomininsább klubja lett, majd Allegri irányításával Európában is tényezővé váltak.

Ám az Angelli család nem csak tényezőként, hanem igazi erődként, győztes csapatként szeretné látni a Juventust a BL-ben is és emiatt érkezett Cristiano Ronaldo is. Ennek ellenére, az Öreg Hölgy, mintha évről évre gyengébbnek, sebezhetőbbnek tűnne és 2012-es hatalomátvételük óta most van a legnagyobb esély a trónfosztásra Olaszországban.

Bár CR7 még mindig elképesztő ütemben termeli a gólokat és a Juventus védelme kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban, mégis úgy tűnik, mintha elvesztették volna a verhetetlen mítoszukat. Az Inter elleni rangadón úgy szenvedtek sima vereséget, hogy nyolcvanöt percig helyzetig sem sikerült eljutniuk, holott a kék-feketéket rendre ledominálták az utóbbi években.

A cikk lejjebb folytatódik

Andrea Pirlo a kezdeti nehézségek ellenére, több alkalommal is megcsillogtatta a benne rejlő potenciált és azt, hogy a rá játékosként jellemző briliáns elméjét edzőként is kamatoztatni tudja, könnyen elképzelhető, hogy Conte, Allegri és Sarri után ő lesz az első vezetőedző, akivel nem nyer bajnok címet a Juventus.

Egy valamit azonban jó észben tartani: soha se fogadj egy olyan csapat ellen, amelynek legjobbját Cristiano Ronaldónak hívják. A portugál fenomén gólkirályi címe már-már borítékolható (1.75), azonban a Juve bajnoki címe már kevésbe. Utóbbival téted több mint tripláját nyerheted az Unibetnél – ha szerinted hosszú távon is képes lehet kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani a Pirlo vezette alakulat, ne habozz, használd ki a 10+10 000Ft-os kezdőbónuszt az Unibetnél.



Az olasz bajnokság végkimenetelére az alábbi útvonalon tudnak fogadni: Főoldal ---› Sport ---› Labdarúgás ---› Végső fogadások ---› Olaszország