Meglepő liverpooli terv: ajánlatot tesznek a PSG-nek Mbappé átigazolására

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

Az ember azt gondolná, hogy a Liverpoolnak kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy 160 millió eurót elköltsön az átigazolási piacon, de úgy tűnik a vörösök komoly erősítésben gondolkodnak.

Arról már több alkalommal is szó esett, hogy a klub vezetői szeretnék megszerezni a PSG-től Kylian Mbappét, ám akkor még állt a csapat a BL-ben és a bajnokságban sem a hatodik helyen szerénykedett – ez már nemhogy nem BL indulásra jogosító hely, de még EL-t sem ér. Ugyanakkor a Transfermarkt Instagram oldalán megjelent egy kép, amely szerint a Liverpool 160 millió eurót fizetne a francia világbajnok támadóért.

A verseny persze éles, hiszen a PSG is megtartaná a játékosát, de a Real Madrid is vinné a klasszist. Meglepő lenne a liverpooli szerződés, de nyilván a pénz beszél. Az átigazolási díj mellett persze Mbappéval is meg kell egyeznie az új klubnak, márpedig a hírek szerint a csatár a 40 millió eurós éves fizetést is kevesellte.

Mbappé szerződése 2022-ben jár le Párizsban, vagyis nyáron adhatja el a klub utoljára piaci áron, vagy hosszabbíthat vele szerződést. Egyelőre a játékos nem nyilatkozik a jövőjvel kapcsolatban, minden alkalommal azt mondja, hogy megvárja a szezon végét.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A City szerdán a PSG vendége lesz, az angol siker jól fizet (2,15).