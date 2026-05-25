Meglepő, hogy mennyi játékost ad Spanyolország világbajnoki keretébe a Barcelona és a Real Madrid

Az, hogy egyetlen játékos sem képviseli a Királyiakat egy spanyol világbajnoki névsorban, még soha nem fordult elő – jegyzi meg angol kiadásunk. Dean Huijsen vagy Dani Carvajal neve merülhetett fel a kerethirdetésnél, de végül nem fognak elutazni a spanyol válogatottal.

Egyben pedig a jelentősen dominálja a keret összetételét a Barcelona, amely egyszerre nyolc játékost is ad az Európai-bajnoki címvédőnek. Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, illetve Lamine Yamal egyaránt pályára léphet a Kanadában, Amerikában és Mexikóban rendezett tornán.

Ami a sérülés miatt kimaradókat illeti, Fermín López és Nico Williams is a szezon hajrájában dőlt ki, így mindketten kihagyják a világbajnokságot. A Barcelona középpályása az utolsó előtti fordulóban dőlt ki, míg az Athletic Bilbao támadója a zárófordulóban szenvedett sérülést.

