Bózsik Tamás

Meglepő, hogy mennyi játékost ad Spanyolország világbajnoki keretébe a Barcelona és a Real Madrid

Hétfőn a spanyol válogatott is kihirdette a 26 fős játékoskeretét a 2026-os nyári világbajnokságra. Luis de la Fuente korábban soha nem látott döntésre döntésre szánta rá magát, ugyanis egyetlen olyan játékosnak sem küldött meghívót, aki a Real Madridban futballozik, míg a Barcelonából nyolc labdarúgót is beválogatott.

Az, hogy egyetlen játékos sem képviseli a Királyiakat egy spanyol világbajnoki névsorban, még soha nem fordult elő – jegyzi meg angol kiadásunk. Dean Huijsen vagy Dani Carvajal neve merülhetett fel a kerethirdetésnél, de végül nem fognak elutazni a spanyol válogatottal.

Egyben pedig a jelentősen dominálja a keret összetételét a Barcelona, amely egyszerre nyolc játékost is ad az Európai-bajnoki címvédőnek. Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, illetve Lamine Yamal egyaránt pályára léphet a Kanadában, Amerikában és Mexikóban rendezett tornán. 

Ami a sérülés miatt kimaradókat illeti, Fermín López és Nico Williams is a szezon hajrájában dőlt ki, így mindketten kihagyják a világbajnokságot. A Barcelona középpályása az utolsó előtti fordulóban dőlt ki, míg az Athletic Bilbao támadója a zárófordulóban szenvedett sérülést. 

