Meglepetés: Klopp megnevezte a Liverpool legkiszámíthatóbb játékosát

Jürgen Klopp némileg meglepőt húzott, amikor megnevezte a keret legkiszámíthatóbb tagját: a német szerint Gini Wijnaldumnak kiemelkedő szerepe van.

A 30 éves futballista mind a 26 bajnoki meccsen pályára lépett ebben az idényben, ehhez csak Roberto Firmino és Mohamed Szalah teljesítménye mérhető. Csütörtökön is a kezdőben lehetnek a Chelsea elleni sorsdöntő rangadón.

A meccsen lehet egy visszatérője a sérülésektől hátráltatott vörösöknek, hiszen Fabinho az felépült. Ráadásul immár a középpályán kaphat helyet, nem a védelem közepén, ahogy az eddigiekben több alkalommal is.

„Valahogy megtaláljuk a módját annak, hogy ne hátvéd legyen – mondta Jürgen Klopp, aki aztán a holland játékosával folytatta. – Ebben a szezonban Gini Wijnaldum a legkiszámíthatóbb játékos és ez még így is lehet egy darabig. Sok poszton játszott már, de Fabinhoval együtt a középpályán igazán hasznos lenne. Korábban mindig problémát okozott, hogy valakit pótolni kellett ezeken a posztokon, de most együtt hasznosak leszenk. Sok meccsünk van még hátra, meglátjuk, hogy Fab készen áll-e a visszatérésre, vagy csak a kispadon ül majd. Ha igen, akkor el kell dönteni a posztját is, szóval van előttünk néhány döntés, ha már meghoztam volna ezeket, akkor sem mondanám el. Majd meglátjuk, hogy mi lesz.”

Az előző meccsen Alisson sem szerepelt, mert édesapja tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Sheffield elleni meccset Diogo Jota is kihagyta, de neki egészségügyi problémái voltak.

„Ali egész héten edzett és úgy készülünk, hogy készen áll a visszatérésre. Diogónak a gyomrával voltak gondjai, még nem edzett rendesen. Ma azt üzente, hogy még jobban van, de egyelőre nem tudni, hogy képes-e a visszatérésre.”

Ha a Liverpool kikap a Chelsea-től, akkor messzire kerül a BL indulást jelentő helyektől. A győzelemmel viszont azonnal negyedik lenne a címvédő.

„Most megint közel vagyunk az első négyhez, így számunkra is világos a feladat – fogalmazott Klopp. – Sok meccset kell nyernünk ahhoz, hogy négyben legyünk a végén. A City már ellépet a mezőnytől, a MU is jól áll, de a Tottenham, a West Ham és a Leicester nagy ellenfél. A semleges nézők számára ez izgalmas, mi nem egészen így godnoltuk, de küzdünk.”