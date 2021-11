Bár kedden még arról beszélt Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója, hogy tárgyaltak ugyan arról, hogy Joao Janeiró klubot és országot vált, de nem született megegyezés. Ehhez képest szerda este a klubvezető bejelentette a szakember távozását.

„Kedden már valóban úgy tűnt, hogy lezárult a történet, szerdán azonban újabb fordulatot vett az ügy – mondta az új fejleményekről Révész Attila a klub honlapjának. – Joao Janeiro jelezte a szándékát, hogy számára nagy a lehetőség, abban az értelemben is, hogy a családjával együtt tudna lenni, hiszen az új állomáshelyén van portugál nyelvű iskola, ahol a gyermeke iskolába járna, és így együtt lehet a család. Nem titok, ez a klub a Dunaszerdahely, a DAC, amely az anyaországban a legnépszerűbb határontúli klubnak számít, ezért érzelmi síkon is meg tudtak szólítani bennünket, és a két klubnak sikerült egymással megegyezni, illetve a későbbi együttműködés reményében is engedtünk a kérésüknek. Joao Janeiro szerdán elbúcsúzott a csapattól, csütörtökön pedig távozik is Kisvárdáról. A szerda délutáni edzést a naptári évből hátralévő öt bajnoki mérkőzésre vezetőedzőként megbízott Erős Gábor tartotta, az ő ilyen jellegű szerepvállalása alatt lesz időnk megtalálni az új esztendőre a következő vezetőedzőnket. Az asszisztensedzői feladatokkal pedig az U19-es csapatunk eddigi szakvezetőjét, Gerliczki Mátét bíztuk meg.”

A DAC ezzel együtt be is jelentette, hogy a napokban felmentett Németh Antal helyét a portugál szakember veszi át.

„Nagyon büszke vagyok, hogy egy DAC-szintű klub érdeklődik irántam. A dunaszerdahelyi egy jól szervezett klub, ami azzal a reménnyel tölt el, hogy ez egy sikeres együttműködés lesz. Boldog vagyok, hogy eredményesen zárultak a tárgyalások, és alig várom, hogy munkába állhassak az új csapatomnál. Egy labdarúgó klub jó működéséhez elengedhetetlen, hogy mindenki egy irányba tartson. Mindenki egyformán fontos ahhoz, hogy elérjük a céljanikat” – nyilatkozta DAC oldalának a szakember.

