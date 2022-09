Mégis távozik a Chelsea belga támadója, Törökországban folytatja - hivatalos

Hivatalos oldalán jelentette be a Fenerbahce, hogy megszerezte a Chelsea belga támadóját, Michy Batshuayit.

Több csapat is érdeklődött Michy Batshuayi után, tegnap este úgy tűnt, hogy marad a Premier League-be, azonban ahogy arról mi is beszámoltunk a Chelsea nem küldte el időben a szükséges papírokat, így a belga nem lett a Nottingham játékosa. Ennek ellenére nem marad a londoniaknál a támadó, hiszen pénteken a török Fenerbahce hivatalosan is megerősítette, hogy megszerezte a támadó játékjogát.

A 45-szörös válogatott támadó még 2016-ban érkezett Angliába, a Marseille-től szerezte meg a Chelsea, amely aztán több alkalommal is kölcsönadta. Emiatt a londoniaknál csupán 77 mérkőzés jutott neki, amelyeken 25 gólt szerzett.

