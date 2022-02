Megint Jota volt a Liverpool nyerőembere, győzött az Arsenal is

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Premier League 24. fordulójában két mérkőzést rendeztek csütörtök este, a Liverpool a Leicester Cityt fogadta, míg az Arsenal a Wolverhampton otthonába látogatott.

A Vörösök és az Ágyúsok is hasonló körülmények között szereztek vezetést az első játékrészben, előbbi pályán Diogo Jota a 34., utóbbin Gabriel a 25. minutumban kotort be közelről egy-egy szöglet utáni lecsorgó labdát.

Jürgen Klopp csapatának győzelme nem is igen forgott veszélyben a találkozó hátralevő részében, a Liverpool abszolút mezőnyfölényben játszott, s a 87. percben be is biztosították a győzelmet, egy tizenhatos előterében történt labdaszerzés után Matip szolgálta ki remekül Jotát, aki három védő szorításában lőtt a jobb alsóba.

Az Arsenalnak sokkal nehezebb dolga akadt, hogy megőrizze vezetését, főleg azért, mert a játékvezető a 69. percben egy támadáson belül két elkövetett szabálytalanság miatt két sárga lapot, majd egy pirosat is kiosztott Martinellinek, ezzel pedig emberhátrányba kerültek a vendégek az utolsó húsz percre.

Annak rendje és módja szerint meg is nyomta a hátralévő időt a Wolves, beadások tömkelegei érkeztek a tizenhatoson belülre, olykor bizony tűzijátékot is okozva Ramsdale kapujánál, de az Ágyúsok hősiesen őrizték kapujukat a góltól, győzelmükkel pedig feljöttek a tabella 5. pozíciójába.

