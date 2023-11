Megígérte a mamának: történelmet írt a kőkemény védő

Pepe lett az első 40 év feletti játékos, aki gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

Az FC Porto csapatkapitánya, Pepe lett a Bajnokok Ligája történetének legidősebb gólszerzője, miután kedden betalált a Royal Antwerp ellen 2–0-ra megnyert csoportmérkőzésen.

A Porto a 32. percben Evanilson büntetőjével szerezte meg a vezetést hazai pályán a Bajnokok Ligája H-csoportjában. A második félidő elején, az 50. minutumban Jürgen Ekkelkamp kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozott belga csapat a kapuját ráadás első percében Képler Laveran Lima Ferreira, ismertebb nevén Pepe is bevette, aki az ötös sarkáról fejelt a hálóba.

A 2–0-ás vereséggel egyébként eldőlt, hogy az Antwerp biztosan nem jut tovább a kvartettből, amelyben a portugálok mellett még az FC Barcelona és a Shaktar Donyeck küzd a pontokért.

Pepe 40 évesen és 254 naposan a Bajnokok Ligája történetének legidősebb gólszerzője lett.

Ezt a rekordot korábban az AS Roma legendás támadója, Francesco Totti tartotta, aki 2014-ben 38 esztendősen és 59 naposan vette be a kaput a legrangosabb európai kupasorozatban.

„Először is, ez egy különleges nap, mivel édesanyám születésnapja volt. Mondtam is neki: gólt fogok szerezni a kedvedért” – nyilatkozta a mérkőzés lefújását követően a keménységéről ismert veterán védő, aki második időszakát tölti a Portóban. 2004 és 2007 között már játszott a klubban, ahová 2019-ben tért vissza, miután a Real Madriddal háromszor is megnyerte a Bajnokok Ligáját.

„Tudom, hogy már csak egy kicsi van hátra a visszavonulásomig, de minden nap a legjobbamat fogom nyújtani a Portóért” – szögezte le Pepe, aki ebben a szezonban eddig négy bajnokin és a keddivel együtt három BL-mérkőzésen kezdett a portugál csapatban.

Ő a legidősebb mezőnyjátékos is a legrangosabb európai kupasorozat történetében, ezt a rekordot október 25-én döntötte meg, az Antwerp elleni párharc első mérkőzésén.

A legkorosabb, aki valaha pályára lépett a Bajnokok Ligájában Marco Ballotta, a Lazio kapusa volt, aki 2007 decemberében 43 évesen és 252 naposan védett a Real Madrid ellen.