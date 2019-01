Meghosszabbították a szerződését, mégis távozhat nyáron a Tottenham védője

A Tottenham Hotspur a hivatalos honlapján tette közzé, hogy egy évvel meghosszabbították Toby Alderweireld 2019 nyarán lejáró szerződését.

A belga hátvéd a szezon végén szabadon elhagyhatta volt a londoni csapatot, a Tottenham aktiválta a játékos szerződésében szereplő 1 éves hosszabbítási opciót.

Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy a 29 éves játékos a következő szezonban is Mauricio Pochettino csapatát erősíti majd: az automatikus hosszabbítással életbe lépett egy 25 millió fontos kivásárlási ár, amelynek kifizetése esetén a Tottenham kénytelen lesz elengedni kulcsemberét.

Alderweireld nem szeretné meghosszabbítani a szerződését a Tottenhamnél, de a Premier League tabelláján jelenleg a 2. helyet elfoglaló klubnak így legalább biztosan szép összeget kap a tapasztalt védőért.

Tavaly nyáron a Manchester United érdeklődött leginkább Alderweireld iránt, de José Mourinho távozása után egyelőre nem biztos, hogy ki akarják majd fizetni a védő kivásárlási árát.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob ’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2019