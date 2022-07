Meghökkentő képek! Ádám Martin szakmunkásnak igazolt Dél-Koreába?

Nem éppen a szokványos formáját választotta az új játékosa bemutatásának a dél-koreai klub.

Nagyjából két héttel ezelőtt dőlt el, hogy az NB I gólkirálya, Ádám Martin a dél-koreai Ulsan Hyundai csapatához igazolt. A szöüli együttes a minap az Instagram-oldalán néhány formabontó képet posztolt, melyben a magyar válogatott támadója munkásruhában látható.

A 27 esztendős csatár 32 pályára lépés alatt 31 gólt szerzett a magyar bajnokság 2021-2022-es idényében, így óhatatlanul megnövekedett a nemzetközi érdeklődés az irányába, melyet a közelmúltban adott interjújában a menedzsere is megerősített. A magyar válogatottban is debütáló csatár iránt állítólag Angliából, Olaszországból, Lengyelországból és az Egyesült Államokból is akadt érdeklődő, végül a koreaiakhoz igazolt.

Az Ulsan kétszeres ázsiai BL-győztesnek mondhatja magát, miután 2012-ben és 2020-ban nyerte meg a sorozatot.

