Meghallgatta az UEFA a Honvédot a Craiova elleni meccsel kapcsolatban

A Budapest hivatalos oldala szerdán este közölte, hogy Mendelényi Dániel tulajdonos beszélt a honvedfc.hu-nak a nyoni eseményekről.

Tegnap ugyanis egy öttagú testület előtt ismertethette a Budapest Honvéd FC vezetősége az Universitatea Craiova elleni, botrányba fulladt Európa-liga-selejtezővel kapcsolatos álláspontját. Mint ismert, a találkozó után a klub óvást nyújtott be, amelynek elutasítását követően személyes meghallgatást kértek az UEFA-tól.

Több mint egy hónappal a beadványunkat követően, szerdán személyesen is találkoztak az UEFA illetékeseivel. Milyen volt a meghallgatás?

- Csaknem másfél órás meghallgatáson vagyunk túl. A klub képviseletében Kun Gábor ügyvezető, az általunk megbízott, hasonló ügyekben nagy tapasztalattal bíró ügyvédi stáb egy képviselője, valamint jómagam vettünk részt ezen. Maga a meghallgatás két részből állt. Készítettünk egy videót a meccsen történtekről, amivel szerettük volna egy kicsit bemutatni, hogy a játékosainknak, szurkolóinknak és a szakmai stábnak mit kellett átélnie azon a mérkőzésen. Először ezt a videót vetítettük le a bizottság tagjainak, valamint a Craiovát képviselő ügyvédnek, hogy kontextusba helyezzük a történteket. Hangsúlyoztuk, hogy milyen károkat okozott ez a botrány, nem csak a csapatnak, de a magyar, sőt az európai futballnak is, és ezt követően megfogalmaztuk a jogi kifogásainkat.

A Craiova ügyvédje nem értette, miért reklamálunk a „TRIANON“ felirat miatt, mivel szerinte a játékosok azt sem tudják, hogy ez mit jelent. Természetesen mi tiltakoztunk ez ellen, hiszen ahogyan a lelátón lévő szurkolók, úgy a játékosok is pontosan tisztában vannak ennek jelentésével!

Az UEFA-tól milyen reakció érkezett?

- Sok mindenkivel beszéltünk a meghallgatás után és azt láttam, hogy a szimpátiát kivívtuk és ezzel a magyar futballt is pozícionáltuk nemzetközi szinten. Ez viszont egy jogi folyamat, ami az UEFA szabályrendszere mentén zajlik, s ez a szabályrendszer, meglátásunk szerint, nem ad lehetőséget arra, hogy igazunk legyen.

Az UEFA ügyvédje tudomásunkra is hozta, hogy az idő haladtával értelmetlenné vált az eljárás, hiszen a Craiova is kiesett azóta az Európa-ligából. Ezt a választ egyébként megkaptuk korábban írásban is, már a meghívóban is szerepelt ez az álláspontjuk, mondhatni előre elküldték az „ítéletet“. Kicsit „Pelikán-elvtársas“ volt az egész.

Most egyelőre várunk a döntésre, mégha az valószínűleg formalitás is.

Miért utazott ki akkor mégis a vezetőség Svájcba?

- Nem volt hiábavaló, hogy beleálltunk ebbe a reménytelennek látszó küzdelembe. Biztosak vagyunk abban, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy a jövőben az UEFA még komolyabban vegye a szélsőséges, nemzetgyalázó megnyilvánulásokat. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Craiován tapasztalt légkör egy jelenség, amely az utóbbi időszakban felütötte a fejét: megfélemlítik a csapatokat, a játékvezetőket, s amikor azok a mérkőzést, jogosan, le akarják fújni, belép a rendőr és arra hivatkozik, hogy biztonsági okokból ezt nem lehet megtenni.

Természetesen nem kívánjuk senkinek, hogy hasonló cipőbe lépjen, de ha mégis ilyen helyzetbe kerülne a jövőben egy magyar csapat, akkor azt hiszem, más megítélésben fogják részesíteni. Kitapostunk egy utat, ahová előttünk önszántából még egy magyar klub sem lépett.

Milyen döntésre számít a klub?

- Nekünk a legnagyobb siker ebben a történetben az erkölcsi győzelem lehet, hiszen itt a foci tisztaságának a megőrzésén van a hangsúly.

Mi ennek érdekében megtettünk mindent, a határidőket nem csak betartottuk, elébe is mentünk, innentől az UEFA-n múlik minden.

