Megérdemelten győzte le a Kisvárda a paksiakat - helycsere történt

Az OTP Bank Liga 11. fordulójának péntek esti nyitómeccsén a 3-1-re legyőzte hazai pályán a együttesét.

Kiegyenlített volt a játék az első negyedórában, mindkét csapat aktívan lépett fel, de helyzet nem alakult ki. Nem sokkal később azonban a hazaiak nagyon pontos átadásokkal szép támadást vezetettek, amelynek végén Bumba a kapuba passzolt. A játék képe ettől nem változott meg, a pálya közepén mindkét együttes sokat vállalt, de a kapuk nem forogtak veszélyben. Mégis összejött az első félóra végén az egyenlítés, igaz, öngóllal: egy balról érkező beadásnál a góllövőlistát vezető Hahn János elől menteni igyekvő Rubus Tamás fejelt a saját kapujába. A folytatásban többet támadott a Paks, de a Kisvárda előtt adódott két nagyobb helyzet, amelyek közül a másodikat - egy szép ellentámadás végén - gólra is váltotta az utolsó előtti percben.

Bognár György vezetőedző - akinek az irányításával egy döntetlen mellett öt győzelem volt a paksiak mérlege - a szünetben kettőt cserélt, egy darabig azonban nem történt lényeges változás: a hazai csapat stabilan védekezett és jól kontrázott, hiába birtokolták többet a labdát a vendégek, nem voltak hatékonyak a kisvárdai kapu előtt. A játékrész közepén azonban fokozták a nyomást a paksiak, több helyzetük adódott, egy alkalommal a kapufát is eltalálták. Végül egy újabb szépen végigvitt hazai ellentámadással dőlt el végleg a mérkőzés a - három pontot megérdemelten begyűjtő - kisvárdaiak javára.

Kisvárda Master Good-Paksi FC 3-1 (2-1)

