"Megb*sszuk őket!" - üzent Kanada szövetségi kapitánya a vb-döntősnek

A belga válogatott 1-0-ra legyőzte Kanadát szoros küzdelemben a világbajnokságon, de a közvélemény inkább a juharlevelesek remek játékára emlékszik a találkozó kapcsán.

A kanadai válogatott szövetségi kapitánya, John Herdman lett a valaha volt első edző, aki férfi és női világbajnokságon is irányított egy csapatot. Az angol szakember a kanadai férfi válogatott előtt a nőknél Új-Zélandot és Kanadát vezette női-vb-n.

Herdmant és csapatát még az ellenfél edzője is megdicsérte, ő pedig a vereség ellenére a lefújás után biztatta játékosait, melyről a következőt árulta el.

Canada coach John Herdman on what he told his players after their defeat to Belgium 😤 pic.twitter.com/rbcsk2batz