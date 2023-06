Megalázottnak érzi magát a Fradi friss igazolása

Abu Fani kétszer is meggondolja, hogy magára ölti-e még egyszer az izraeli válogatott mezét.

„Megalázó volt. Összetörtem a meccs után, dühös voltam, nagyon megbántottak” – mondta a Ferencváros nemrég igazolt izraeli válogatott légiósa, Mohammed Abu Fani, akit kifütyültek és durva szidalmakkal illettek saját csapatának szurkolói a közel-keleti ország Andorra elleni Európa-bajnoki selejtezőjén.

A Sportal beszámolójában emlékeztetett, hogy a muszlim arab családból származó izraeli válogatott Abu Fani a múlt hétfői Izrael–Andorra Eb-selejtező (2–1) utolsó negyedórájában kapott lehetőséget, s amikor becserélték, az izraeli szurkolók részéről füttyszó hangzott fel, majd „halott vagy” és „terrorista, terrorista” bekiabálásokkal inzultálták a 25 éves középpályást.

„Megalázó volt. Összetörtem a meccs után, dühös voltam, nagyon megbántottak. Nem értettem, miért érdemlem azt, hogy terroristának nevezzenek, vagy hogy azt halljam, "Abu Fani meghalt", és hogy minden alkalommal, amikor a labdához érek, kifütyüljenek” – fogalmazott a haaretz.com-nak adott interjújában, amit a csakfoci.hu szemlézett.

„Igaz, hogy az arab közösséget képviselem, de egyúttal az egész országot is. Azt akarom, hogy eljussunk az Európa-bajnokságra, ami fontos a labdarúgásunknak és személyesen nekem is. Nem számítottam ilyen reakciókra. A különbség a bajnoki és a válogatott meccsek között, hogy a bajnoki mérkőzéseken felkészülök akár erre is, még a Maccabi Tel Aviv vagy a Beitar Jeruzsálem elleni meccs előtt is. De azért van különbség aközött, hogy egy rivális csapat szurkolói sértegetnek és megaláznak, vagy hogy annak a csapatnak a szurkolói, amelyben játszol” – mondta.

Abu Fani arról is beszélt, hogy pályára lép-e az eset után az izraeli válogatottban.

„Szükségem van most egy kis gondolkodási időre, nem fogok elhamarkodott döntéseket hozni” – idézte a csakfoci.hu a játékost, aki azt is elismerte, a pályáról való levonulásról is gondolkodott.

„Egy pillanatra valóban megfordult a fejemben, hogy levonulok a pályáról, de a barátaim nem ezt érdemelték volna, ez ártott volna nekik és az egész csapatnak” – tette hozzá.

A labdarúgó ugyanakkor arról is beszélt, hogy azóta sok támogatást, jókívánságot kapott.

„Éreztem, mennyire összetart az egész csapat az eset után. A labdarúgó-szövetség elnöke, Moshe Zuaretz, a szövetségi kapitány, Alon Hazan, de Yossi Benayoun és Eli Dasa csapatkapitány is nagyon támogatóan nyilatkoztak. Sok szurkolótól kaptam pozitív üzeneteket, és nem csak a Maccabi Haifa drukkereitől. Remélem, hogy a szavakat tettek is követik, hogy az ilyesmi ne fordulhasson elő még egyszer. Ezek az emberek nem járhatnak továbbra is úgy a futballmeccsekre, mintha mindez normális lenne” – fogalmazott Abu Fani.