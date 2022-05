Még nem ért véget az Mbappé-ügy, a játékos 40 millió euróval tartozik a Real Madridnak!

Mbappénak 40 millió eurót kell visszautalnia a Real Madridnak.

Ahogy korábban már megírtuk, Kylian Mbappé szombat délután hosszú idő után döntött jövőjéről, és megegyezett a PSG-vel. A francia világbajnok 2025-ig hosszabbított a párizsiakkal, meg nem erősített sajtóhírek szerint a csatár új szerződésében évi 100 millió eurós fizetés szerepel, emellett a PSG 300 millió eurós aláírási pénzzel jutalmazza lojalitásáért játékosát.

A 23 éves francia a Real Madridot kosarazta ki a PSG kedvéért, bár az ügy, ennél egy fokkal bonyolultabb.

Mi történt?

2021 nyarán a PSG a Real Madrid két ajánlatát is visszautasította Mbappéért. Azonban a blancók nem adták fel, tisztában voltak vele, hogy az ifjú tehetség párizsi szerződése utolsó évébe lépett, így egy évvel később ingyen szerezhetik meg. A királyi gárda és Mbappé előszerződést is kötöttek decemberben, melynek értelmében 40 millió eurós aláírási bónusz ütötte a francia világbajnok markát, amit a spanyolok el is utaltak a csatár számlájára.

Ezt az összeget kell visszautalnia Mbappénak, hiszen végül mégsem igazolt Madridba.

(Forrás: Daily Star)

