Még mindig bizonytalan Ronaldo sorsa, de az utód érkezése is kétségek közt

Csak néhány perc játéklehetőség jutott számára a Liverpool legyőzése alkalmával.

A Manchester United 2-1-es győzelmet aratott a Liverpool ellen az angol bajnokság 3. fordulójának hétfő esti mérkőzésén. A csapat legnagyobb nevű játékosa, Cristiano Ronaldo a cserepadról csak a hajrában jutott játéklehetőséghez és az angol sajtó továbbra is a portugál világklasszis jövőjét találgatja.

Egybehangzó nemzetközi sajtóértesülések szerint Ronaldo megfelelő ajánlat esetén a távozását kérte a Manchester United vezetőségétől, mert nem kíván tovább a csapatnál játszani. Eddig azonban ügynöke hiába keresett fel számtalan csapatot, nem talált még új klubot a 37 éves portugál klasszis számára, így maradt a klubnál, de az első két bajnokin nyújtott teljesítményében nem volt sok köszönet. Legutóbb pedig csak öt perc jutott számára.

“Megtudjátok majd az igazságot, amikor pár hét múlva interjút adok. A média csak hazugságokat közöl. Van egy listám a cikkekből, és a legutóbbi százból csak öt tartalmazta az igazságot. Ezt tartsátok észben!” - írta a múlt héten egy kioktató üzenetben.

Az angol újságírók kérésére csapattársa, Bruno Fernandes is beszélt CR7 helyzetéről:

"Lehet, hogy tudok egyet, s mást, de nem fogok róla beszélni. Egyelőre a Manchester United játékosa. Ha távozni készül, ha nem, hamarosan mindent el fog árulni."

A meccs utáni értékelésében Erik ten Hag menedzser elárulta, hogy a mellőzése ellenére Cristiano Ronaldo - éppúgy mint a szintén kispados csapatkapitány Harry Maguire - játékára is számítani szeretne a továbbiakban.

Eközben már Ronaldo esetleges pótlása is megérkezett a csapathoz, hiszen az Ajax csapatánál már sztrájkoló Antony is helyet foglalt az Old Trafford lelátóján a hétfői mérkőzésen. A hírek szerint a holland klub brazil szélsője lehet a Manchester Untied következő szerzménye, akit 76 millió font ellenében igazolhatnak le. Ugyanakkor a holland klub edzője, Alfred Schreuder a minap megerősítette, hogy azt kérte csapata vezetőségétől, hogy ne adják el a játékost és még keményen oda is szúrt a szélsőnek és a Unitednek egyaránt:

“Optimista vagyok, hogy sikerül megoldást találni a helyzetére. Megértem az álláspontját, de azért vagyunk itt, hogy az Ajaxért játszunk. A Bajnokok Ligájában fogunk játszani, míg a Manchester United nem hiszem, hogy BL-résztvevő lesz..."

A 22 éves támadó az elmúlt két idény alatt 79 mérkőzésen 23 gólt szerzett az Ajax színeiben, azelőtt hazájában a Sao Paulo csapatát erősítette.

