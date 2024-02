Még a Real Madrid sztárja is elismerte: meg kellett volna adni a lipcseiek gólját

Toni Kroos: „egyszerűen nem találok érveket arra, hogy miért vették el”.

Toni Kroos, a Real Madrid német középpályása a spanyol csapat által 1–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő után elismerte: a játékvezető rosszul döntött, amikor érvénytelenítette az RB Leipzig 2. percben szerzett gólját.

Mint megírtuk, a Real Madrid 1–0-ra győzött az RB Leipzig otthonában kedden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Máshogy is alakulhatott volna azonban az összecsapás, ha megadják a lipcsei Benjamin Sesko 2. percben szerzett gólját. A szlovén támadó Xaver Schlager visszalőtt labdáját fejelte közelről a kapuba, de az asszisztens lest jelzett.

Bár a visszajátszások alapján a csatár nem volt lesen, a videóbíró úgy ítélte meg, hogy Henrichs zavarta a kapust. Így érvényben maradt az eredeti ítélet – amivel sokan nem értenek egyet...

Az rblive.de beszámolója szerint közéjük tartozik Marco Rose, a német csapat edzője is.

„Szabályos gólt szereztünk, nagyon rossz érzés, hogy elvették. Biztos, hogy elemezni fogják, és belátják, hogy tévedtek. Mit fújtak le? Lest? Szabálytalanságot? Egyik sem volt. A játékvezető is ember, ez volt az első meccse a BL egyenes kieséses szakaszában, remélhetőleg tanul belőle” – mondta a szakember, aki összességében is kicsit furcsának találta a kedd esti játékvezetői felfogást.

Arra a kérdésre, hogy Irfan Pelito, aki korábban nyolc csoportmeccset vezetett a Bajnokok Ligájában, megmutatta-e a tapasztalatlanságát ebben a helyzetben, Rose azzal válaszolt:

„Nem haragszom a játékvezetőre, nem akarok vitát kezdeni róla. Hiba volt. Azt hiszem, mindannyian láttuk, hogy nem ez volt a helyes döntés. Én is követek el hibákat – néha naponta kettőt-hármat. Az a fontos, hogy kijavítsd őket, és legközelebb megpróbáld jobban csinálni” – szögezte le a tréner.

Az elvett góljuk miatt kesergő lipcseiek váratlan támogatóra leltek a Real Madrid világbajnok német középpályása, Toni Kroos személyében – ő is szabályosnak vélte az ominózus találatot.

„Mit mondjak erre? Úgy vélem, lest jelzett amiatt, hogy akadályozták a kapusunkat. Andrij Lunyin viszont nem szerezhette volna meg a labdát, úgyhogy ezt a gólt meg kellett volna adni. Egyszerűen nem találok érveket arra, hogy miért vették el” – fogalmazott Kroos.

A madridiak edzője, Carlo Ancelotti azt mondta az újságíróknak, hogy a sípmestert kell megkérdezni a vitatott döntéséről, és kifejtette:

„Azt hiszem, úgy gondolta, hogy a kapust zavarta a lipcsei játékos”.

Az RB Leipzig magyar válogatott hálóőre, a mérkőzést végig védő Gulácsi Péter is megszólalt az ügyben:

„Szakmabeliként azt mondom: nagyon nehéz lett volna a kapusnak labdát szerezni. Elkeserítő a helyzet, mert 1–0-s vezetésnél teljesen más lett volna a játék képe”.

Még a játékvezetői szakértők szemében is hiba volt az a döntés, hogy nem adták meg a gólt. Manuel Gräfe, a Bundesliga korábbi játékvezetője a Twitteren értekezett arról, hogy sem leshelyzet nem volt, sem szabálytalanság nem történt a lipcsei találat előtt.

„Lucky Real” – jegyezte meg.

A jelenleg szakértőként dolgozó korábbi spanyol sípmester, Antonio Mateu Lahoz nemes egyszerűséggel „őrület”-nek nevezte a döntést.