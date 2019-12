Még 50 focisztori: Hiányzol Kupagyőztesek Európa Kupája!

Az Európa Liga elődjéről nosztalgiáztak a harmincas srácok.

A napokban jelent meg a Még 50 focisztori, amelyet Banai Ádám, Bánkuty Tamás és Suchman Péter jegyez.

A három szerző az 50 focisztori 30-asoknak című debütáló könyvük sikere után idén ismét összedobták a legjobb történeteket az ezredforduló labdarúgásából.

Ma pedig a "Hiányzol Kupagyőztesek Európa Kupája!" történet van terítéken.

"A focivilágban rengeteg apróság van, ami miatt imádjuk ezt a sportágat. Bár jó néhányat teljesen érthetetlen módon megszüntettek, mégis nekünk ezek jelentik a foci sava-borsát. Jöjjön az egyik kedvencünk: a KEK. A Kupagyőztesek Európa-kupája az a versenysorozat volt, amelynek sorsa egy halom olyan kérdést vet fel, amiben gyökeresen másként gondolkodik egy retrofoci rajongó és egy UEFA-prominens.

Emlékszünk: az 1999-es döntő után az üzleti szempontból elavulttá váló KEK - ahogy mondani szokás - jogutód nélkül megszűnt. Megszűnése után a nemzeti kupagyőztesek - ha nem kvalifikálták magukat a BL-be - az Európa Ligában, illetve egy ideig az EL elődjében, az UEFA kupában szerepeltek. Akkoriban nem biztos, hogy különösebben megsirattuk a KEK versenysorozatot, de ma már látszik, hogy megszűnése egy grandiózus, aggasztó törekvés fontos mérföldköve volt. Ezt a folyamatot mi nemes egyszerűséggel a focitornák átbarmolásának hívjuk.

Egy kicsit álljunk meg ezen a ponton! Gondoljuk át, miért olyan népszerű a foci? Egyes vélekedések szerint - sok más erénye mellett - a foci népszerűségének alapja az átláthatóság, az azonosulás lehetősége, illetve a szabályok egyszerűsége és érthetősége. Gondoljunk csak bele, mit lehet érteni ma a Forma 1-ből? Mennyire tett jót a kézilabdának, hogy majdnem minden válogatott és klubtorna más lebonyolítási rendszerben működik? Milyen gyorsan tudunk beleszeretni például a baseballba? Mennyire tudunk azonosulni olyan játékkal, amelynek nem voltak nagy hazai elődei, amelynek nagy alakjairól nem beszéltek párás szemekkel nagyapáink?

A foci még mindig a legnépszerűbb sportág a világon. Ez tény. És ez ahhoz a furcsa ellentmondáshoz vezetett, hogy népszerűsége akkora üzleti lehetőségeket jelent, hogy az ide áramló tőke képviselői a rövid távú hasznok elérésétől hajtva épp a fent említett erényekről hajlamosak megfeledkezni. Azokról az alapokról, amelyeknek ők is a haszonélvezői. Vagyis nem tisztelik azt a mágikus érzést, ami a szurkolók szívében van.

Erre az érzésre vagy nem tekintenek sehogy, vagy úgy gondolják, úgysem múlik el, és ők bármit megtehetnek, mi fizetni fogunk a játékért. Ezzel aztán a fent említett alapértékek is veszélybe kerülnek: a foci egyre bonyolultabb, a helyi jellegzetességeket egyre kevésbé hordozó, egyre távolabbi világ. Az idő persze el fogja dönteni, igazuk lesz-e az új trendeket író szereplőknek, miszerint nincs semmi vész, vagy egy idő után olyan lesz a foci, mint egy kifacsart olajmező, ahonnan a tulajdonosok egyszerűen odébbállnak, zsebükben a gigantikus haszonnal.

Már egy alapszintű történelmi és gazdasági tájékozottsággal rendelkező ember is látja, hogy ez a tendencia nem vetít előre semmi jót. Hogy milyen aggasztó jelenségekre gondolunk pontosan?

A nagy klubok 40-50-60 millió euróért vesznek szinte ismeretlen játékosokat. Katar vb-t rendezhet olyan éghajlati adottságokkal, amelyek kizárják a magas szintű sportolás lehetőségét. Már szinte biztosan létrejön egy európai elitliga a kicsik kizárásával és a nagyok automatikus (!!!) részvételével. Érthetetlen, valós patina nélküli tornákat rendez az UEFA, mint például a szurkolók által közömbös értetlenséggel figyelt . És még lehetne sorolni...

Mindezek csak kiragadott példák arra, hogy a KEK megszüntetése már annak az átbarmolási folyamatnak a része, amely még csak most kezd igazán begyorsulni. Mit is adott a focit szerető embereknek a KEK, ami most annyira hiányzik? Rangot adott a hazai kupasorozatoknak, amelyek egyre inkább veszítenek jelentőségükből. Ez azért baj, mert minél több meggyőződés nélkül lődörgő játékost látunk a pályán, annál nagyobb az esélye, hogy a sportág tömegesen rajongókat fog veszíteni. Lásd: tüntető érdektelenség a magyar lelátókon, ami a focit alapesetben imádó hazai tömegek logikus és érthető reakciója a pályákon látható lélektelen produkciókra.

A KEK lehetőséget adott a kisebb csapatoknak is. Sokan csak legyintenek erre a szempontra, de lássuk be, rajongásunk fontos éltető ereje az a lehetőség (vagy akár csak illúzió), hogy egyszer a mi helyi hősünk is eljuthat a nagyok közé... És ez sokkal erősebb motiváció a szurkolásra, mint globális szinten 8-10 jól azonosítható marketingcélcsoport tagjának lenni. Szerintem a foci egyik ereje éppen az, hogy mindig volt remény a csodára. És hiába van szinte mindenkinek egy kedvenc nagy klubja, mellette mindig ott a helyi csapat szeretete. A Dunaferr európai kalandozását is lelkesen figyeltük annak idején - mert mindenki vágyik a csodára.

A KEK lehetőséget adott a kevésbé ismert játékosok számára is. Nézzünk egy közeli példát: Lipcsei Péter volt az 1992-es KEK gólkirálya. 6 gólt szerzett, mindössze 4 meccsen. Azt hisszük, magyar játékostól ez volt az elmúlt 30 év legkomolyabb teljesítménye klubszinten. Sajnos a sors úgy hozta, hogy Lipcsei egy nagyszerű portói év után elvesztette a fonalat, és nem lett belőle nemzetközi klasszis, de ez nem a KEK-sorozaton múlt, ahol először mutatta meg tehetségét a világnak.

A Kupagyőztesek Európa-kupája valós érintettséget adott a kisebb országok lakóinak is. A foci varázsához az is hozzátartozott, hogy kisebb csapatok és azok helyi játékosai is hőssé válhattak. Akkoriban nem tőlünk 1000 kilométerre élő, milliárdos 20 évesek imádatát várta el a foci mögött működő marketinggépezet. Miközben ehhez a fejezethez gyűjtöttünk információkat, kezünkbe akadt egy korabeli újság tudósítása 1962-ből. A Dózsa 1-1-et játszott a Napolival. Bene gólt rúgott. Az a Bene, akiről órákat tudott mesélni szerzőtársunk, Tomi nagypapája, mielőtt kiengedett minket a sulipályára játszani. Bene ugyanis ott nőtt fel, és ott kergette a labdát, ahol mi, mielőtt világklasszis lett volna belőle. És az ilyen történetek nem helyettesíthetők semmivel.

A KEK érthető szabályokat és tiszta viszonyokat adott. Aki megnyerte hazája kupáját, indulhatott a KEK-ben, ahol minden forduló oda-visszavágós volt, a végén pedig egymeccses döntővel zárult a sorozat, előre kijelölt helyszínen. Világos szabályok, semerre sem lejtő pálya - manapság egyre ritkább erények. A BEK/BL és az UEFA Kupa mellett a KEK tehát egy másik, követhető sorozatot adott a szurkolóknak. Bár sokat beszéltünk a kiscsapatokról, a KEK-re nem igaz, hogy béna kiscsapatok játszótere lett volna.

Erre jó bizonyíték, hogy a legtöbb győzelmet (négyet) a aratta a sorozatban. Tehát volt esélye a kicsiknek is, de egy tök jó egyensúly alakult ki. Igaz, a győzelemre általában a nagyok értek oda, de a 90-es években döntőzött többek között a Rapid Wien, a Stuttgart, a Mallorca és a Royal Antwerp is... Ebből következően egy átlagos focihét iszonyú izgalmasan alakult: a BEK/BL és UEFA Kupa mellett a KEK eseményeit is figyelhettük, ami hasonlóképpen izgalmas színtér volt. Olyan döntőket rendeztek, mint az Eriksson vezette Lazio és a Hector Cúper-féle Mallorca összecsapása (ez volt az utolsó döntő), vagy a 97-es Barcelona- , illetve a 94-es -Parma.

A lényeg: lehet, hogy megszűnt a sorozat, de azért ugye mindenki szívesen megnézne egy -Stuttgart döntőt Viallival, Zolával, Bobiccsal és Balakovval?"

