Meccs közben rohamozták meg a nézők a Liverpool sztárját – VIDEÓ!

Mohamed Szalah-ot a csapattársai és a biztonságiak védték, miután nézők szaladtak a pályára és megindultak a Liverpool sztárja felé az Egyiptom-Sierra Leone (2–0) világbajnoki selejtező utolsó perceiben.

A semleges helyszínen, a libériai Paynesville-ben vasárnap megrendezett meccsen Mohamed Szalah-val a soraiban – aki ezúttal egy gólpasszig jutott – Egyiptom 2–0-ra nyert Sierra Leone ellen, így két forduló után hibátlan teljesítménnyel vezeti a csoportját.

Nem sokkal a hármas sípszó előtt, a 89. percben néhány néző berohant a játéktérre és a közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint Szalah volt a célpontjuk, az egyikük vészesen közel került a Liverpool sztárjához.

Csapattársa, Mohamed Abdelmonem próbálta őt megóvni a potenciális veszélytől. A betolakodó ezután feladta, és visszarohant a lelátó felé, kikerülve a rohanó biztonságiakat.

Az egyelőre nem egyértelmű, hogy mit akartak a magukról megfeledkezett nézők: támadni, vagy „szelfizni”?

A Mirror beszámolójában emlékeztetett: nem ez volt az első alkalom, hogy Szalah-nak ilyen incidensekkel kell megküzdenie, amelyek nagy ismertsége miatt meglehetősen rendszeresek a fekete kontinensen. A 31 éves támadó az afrikai futball legnagyobb sztárja, és hozzászokott a fokozott figyelemhez, ami akkor övezi, ha a szülőföldjén játszik.

Látszólag a vasárnapi eset sem zavarta különösebben: közömbösen az arcához emelte a mezét, hogy letörölje az izzadságot, amíg a biztonságiak próbáltak rendet teremteni körülötte. Két egyenruhás katona kíséretében terelték őt némileg távolabb az incidens helyszínétől.

A felvételek alapján azonban úgy tűnik, hogy ezúttal ellenséges szándékkal közeledtek felé a nézők.

Maga a találkozó is paprikás hangulatban zajlott – Sierra Leone két kiállítás miatt kilenc emberrel fejezte be a meccset –, vélhetően a pályán tapasztalt feszültség terjedt át a nézőtérre is. Az egyik „betolakodót” alaposan helyben is hagyták a rendezők, akik némi fáziskéséssel ugyan, de tették a dolgukat, így a mérkőzés befejeződhetett.