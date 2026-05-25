Történelmet írt a hőssé váló futballista: bankjegyre került a legendás gólja

Különleges módon tiszteleg Scott McTominay előtt a Bank of Scotland: a skót válogatott középpályásának emlékezetes ollózós gólját egy limitált kiadású 20 fontos bankjegyen örökítették meg. A különleges dizájnnal Skócia világbajnoki kvalifikációját ünneplik, hiszen a nemzeti csapat 28 év után jutott ki ismét a tornára.

A skót futball egyik legikonikusabb pillanatává vált McTominay találata, amelyet a Dánia elleni 4–2-es győzelem alkalmával szerzett a Hampden Parkban. A korábbi Manchester United-játékos látványos ollózós gólja gyakorlatilag szimbolikusan is lezárta Skócia közel három évtizedes várakozását a világbajnoki szereplésre.

A BBC beszámolója szerint az új bankjegy ötvözi a hagyományos skót dizájnelemeket a modern futballkultúrával. A központi motívum természetesen McTominay ikonikus mozdulata lett, amely már most a skót futballtörténelem egyik legemlékezetesebb jeleneteként él a szurkolók emlékezetében.

A középpályás meghatottan reagált arra, hogy ilyen különleges elismerésben részesült.

„A világbajnokság a futball legnagyobb színpada, minden játékos álma, hogy ott szerepeljen. Tudom, mennyit jelent ez a szurkolóknak is. Az ilyen pillanatok mindenkihez tartoznak, aki támogatja a válogatottat, ezért hihetetlen érzés látni, hogy a gólom egy skót bankjegyre került” – fogalmazott McTominay.

A különleges „McTominay-húszasból” mindössze 100 darab készült. Ezek felét a nagyközönség számára is elérhetővé teszik különböző aukciók, nyereményjátékok és interaktív események keretében Edinburgh-ban és Glasgow-ban. A rajongók például egy speciális páncélszekrény-kód megfejtésével is hozzájuthatnak az exkluzív bankjegyek egyikéhez. Az akciónak jótékonysági célja is van: az árverésekből és sorsolásokból befolyó összeget a Crisis Scotland kapja, amely a hajléktalanság felszámolásáért dolgozik Skóciában.

Skócia legutóbb 1998-ban szerepelt világbajnokságon, így a mostani kijutás valódi történelmi sikernek számít az ország futballjában. McTominay pedig immár nemcsak a pályán, hanem szó szerint a pénzen is helyet kapott.

