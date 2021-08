"Mbappé távozni akar és mi nem tartjuk vissza" - mondja a PSG sportigazgatója

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Leonardo, a Paris Saint-Germain sportigazgatója az RMC Sportnak adott interjújában elmondta, Kylian Mbappé közölte távozási szándékát a vezetőséggel. A párizsiak elöljárója azt is megerősítette, hogy a francia válogatott támadó elsőszámú kérője a Real Madrid, ám véleménye szerint a Királyi Gárdánál nem túl sportszerű eszközökkel próbálják Mbappét elcsábítani.

A 22 esztendős játékos szerződése jövő nyáron lejár a PSG-vel, s azt már többször is hallani lehetett, hogy nem kíván hosszabbítani, így klubja idén nyáron kaphat érte utoljára pénzt.

A Goal információi szerint a spanyolok 160 millió eurós ajánlatot tettek az asztalra.

"Kylian távozni akar, ez egyértelmű. Ha el akar menni, nem fogjuk vissza, de mi szabjuk a feltételeket. Sokat beszéltem vele, megígérte, hogy nem hagyja el ingyen a klubot" - mondta Leonardo, aki hozzátette, a Real ajánlata mindössze taktika a madridiak részéről, akik a jövő nyáron akarják ingyen megszerezni Mbappét.

A sportigazgató azt is megerősítette, hogy két hosszabbítási ajánlatot is tettek a csatár elé, ám ő mindkettőt visszautasította.

"Mi mindig is szerettük volna megtartani, két ajánlatot is kapott. Fontos játékosa a csapatnak, a projektünk egyik központi eleme, de nem áll mindenek felett. A Real-lal kapcsolatban az a véleményem, hogy ez csak taktika a részükről, hogy olyan ajánlatot tesznek, amire egyértelmű nem a válaszunk, ezzel megmutathatják, hogy ők mindent megtettek, majd várnak egy évet, hogy ingyen megszerezzék. Ezt csinálták az elmúlt 2 évben, ezt nem tartom helyesnek, mert felvették a kapcsolatot a játékossal is."

Leonardo elmondása szerint a Real ajánlata jóval elmarad attól, amit a PSG kér Mbappé-ért.

"Szóban nemet mondtunk, de senkit sem fogunk visszatartani. Ha el akar menni, és a feltételek teljesülnek, akkor meglátjuk. A nyári átigazolásainkkal nagyot álmodtunk és nem hagyjuk, hogy bárki elrontsa azt. Az ajánlatot nagyon távolinak tartjuk ahhoz képest, amit Kylian ér nekünk."

A kérdésre, hogy igaz-e, hogy a Blancók 160 milliós ajánlatot tettek, a sportigazgató így felelt:

"Nem tudom megerősíteni a számokat, de nagyjából helyesek. Kevesebb, mint amennyit mi fizettünk érte. De legfőképp a módja, ahogyan ezt a Real megtette, az nem tetszik."

