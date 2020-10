Mbappé szerződtetésével kampányol a barcelonai elnökjelölt

Dübörög a kampány az Barcelonánál és ahogy ez lenni szokott a jelöltek ígérnek bőkezűen. Általában persze azt, hogy valakit szerződtetnek, ezúttal pedig azt is, hogy Messit megtartják.

Victor Font mindkét kategóriában erős, hiszen az alap, hogy nem engedi el Lionel Messit, de az új játékos tekintetében sem szerény. Azt mondja, hogy ha ő lesz az elnök, akkor szerződteti a -től Kylian Mbappét – írja az AS.

A helyzet persze nem egyszerű, hiszen a csatárt a is szeretné, márpedig ott ugye Zinedine Zidane a vezetőedző, vagyis Mbappé honfitársa. Természetesen a is mozgolódik a játékossal kapcsolatban, de az angol klubok közül a és a is szerepel az éredklődők között. Mondjuk egyiknél sincs kampány.