A Real Madrid több játékosát is nélkülözni kényszerül a Manchester City ellen. A legnagyobb hiányzó mindenképpen a francia csatár, Kylian Mbappé lesz.

A sztárjátékos a Real Madrid egyik edzésén, illetve az azt megelőző mérkőzésen sérült meg, amikor térdproblémát jelzett. Az orvosi stáb azóta folyamatosan figyeli az állapotát, de a felépülés nem halad olyan ütemben, hogy kockáztassák a szereplését a kulcsfontosságú találkozón.

Az átigazolási hírekben rendszerint jól értesült újságíró, Fabrizio Romano közösségi oldalán számolt be arról, hogy a döntés megszületett: Mbappé biztosan kihagyja a Manchester City elleni párharc első mérkőzését. Információi szerint a játékos egyszerűen „nem épül fel időben”, így a madridi szakmai stáb nem vállalja a kockázatot.

Spanyol sajtóértesülések – köztük a Marca beszámolója – szerint ugyanakkor van esély arra, hogy Mbappé a hétvégi bajnokin már visszatérhet, és néhány percet pályán tölthet, ha a rehabilitációja a tervek szerint halad.

A madridiak számára komoly érvágás a francia támadó hiánya, hiszen Mbappé kulcsszerepet játszik a támadójátékban. A Bajnokok Ligája egyik legnagyobb rangadójának ígérkező összecsapáson így a Real Madridnak nélküle kell megpróbálnia előnyt szerezni az angol bajnok ellen.

