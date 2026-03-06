Dárdai Pál figyelt fel rá, most a Napolihoz szerződhet a német balhátvéd

Remek szezont fut a VfB Stuttgart, amely jelenleg a negyedik helyen áll, és ádáz harcot vív a Hoffenheimmel és a Leipziggel a Bajnokok Ligáját érő helyekért. A svábok eddigi szereplésének kulcsfigurája az a Maximilian Mittelstädt, akiért most bejelentkezett a Napoli.

Matteo Moretto újságíró étesülései szerint az olasz bajnoki címvédő már fel is vette a kapcsolatot a német balhátvéddel.

Tudni kell, hogy Antonio Conte együttese már nem először szeretné leigazolni a 15-szörös német válogatott játékost. Sőt, a Napolin kívül egy másik olasz élcsapat, a Juventus is sorban állt érte a nyáron, ám végül maradt a Stuttgart kötelékében.

Annak ellenére, hogy azóta 2028-ig meghosszabbította a szerződését jelenlegi klubjával, egy decemberi nyilatkozatában kilátásba helyezte a távozását.

"Talán benne van a pakliban, hogy valamikor megugorjam a következő lépcsőfokot" - nyilatkozta a német Sky-nak.

Ezzel azonban nem várhat a végtelenségig, Mittelstädt ugyanis már 28 éves.

Még a 2015-16-os szezon végén, Dárdai Pál irányítása alatt mutatkozhatott be a Hertha BSC felnőttcsapatában a balhátvéd, majd a következő években a fővárosiak alapemberévé nőtte ki magát.

2023-ban szerződött a Herthától a Stuttgarthoz, amellyel a mögöttünk hagyott szezonban elhódította a Német Kupát.

