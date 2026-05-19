Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Legenda válthat legendát a patinás olasz csapat kispadján

A Laziónál uralkodó nehéz körülmények ellenére is inog a kispad Maurizio Sarri alatt, akit a klub egykori klasszis csatára követhet a vezetőedzői poszton.

Bár a tavaly nyári átigazolási időszakból való kizárás és a szurkolók meccsbojkottálása sem könnyítette meg Maurizio Sarri vezetőedző dolgát a Laziónál, Olaszországban mégis a távozásáról cikkeznek. 

A klubelnök, Claudio Lotito megelégelheti, hogy egy fordulóval a Serie A vége előtt nem áll nemzetközi kupaindulást érő helyen az együttese, így zsinórban második szezonban maradhat le az európai szereplésről. 

Emiatt közel sem biztos, hogy Sarrival kezdi meg a következő szezont is a Lazio, amit csak alátámasztottak az elnök szavai, melyek szerint "az életben mindenki hasznos és senki sem elengedhetetlen". Ezzel arra utalhatott, hogy az olasz trénernek hiába van 2028-ig szerződése a klubbal, nem garantált, hogy ki is tölti azt.

A helyére a Sasok korábbi legendás játékosa, Miroslav Klose kerülhet – tudta meg a Gazzetta dello Sport. A német szakember jelenleg a Bundesliga 2-ban szereplő Nürnberg vezetőedzőjeként hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy a kiesés elől menekülő csapatot a nyolcadik helyig kormányozta az idei kiírásban. 

