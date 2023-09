Máté Csaba: „váratlanul ért a vezetőség döntése, megfogott kicsit”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Máté Csaba számára nem teltek könnyen az első napok, miután kiderült, hogy nem maradhat a Ferencváros élén,de már túl van a nehezén. Az 53 éves szakember a Sportálnak arról is beszélt, hogy életre szóló élményt adott neki az a másfél hónap, amit vezetőedzőként tölthetett a zöld-fehérek kispadján – bár csak tíz meccs jutott neki, nem bánja, hogy igent mondott a felkérésre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros-Csukaricski Ekl-mérkőzésen a hazai győzelem 1.28, a döntetlen 5.50, a vendégek sikere pedig 10.00-szeres szorzóval fogadható. (x)

Máté Csaba múlt hétfőn tudta meg Kubatov Gábortól, a Ferencváros elnökétől, hogy nem folytathatja a vezetőedzőként azt a munkát, amit a július 20-án, a Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-kiesés után menesztett Sztanyiszlav Csercseszovtól vett át. Pedig irányításával kifejezetten látványosan és eredményesen játszottak a zöld-fehérek: tízből kilenc meccset megnyertek és csak egyet veszítettek el, ezalatt 39 gólt rúgtak, 10-et kaptak és bejutottakaz Európa Konferencia Liga csoportkörébe.

„Köszönöm az érdeklődést, most már tényleg jobban vagyok. Nem tagadom, azok után, hogy szép eredményeket értünk el a csapattal, váratlanul ért a vezetőség döntése, megfogott kicsit, az első napok nem is teltek könnyen, de már túl vagyok a nehezén. Amikor felvetődött, hogy én vegyem át Sztanyiszlav Csercseszov helyét, megkérdeztem, milyen időre szól a megállapodás, mert ha csak egy-két meccsre, nincs értelme belenyúlni a csapatba, de ha hosszabb távra, akkor igen. Miután nem csak egy-két meccsről volt szó, a kollégáimmal hoztunk bizonyos döntéseket, volt olyan játékos, aki a korábbinál több lehetőséget kapott, más kevesebbet. Ez persze az edzői szakmával jár, tudtam, hogy emiatt nem minden futballistánál leszek népszerű” – mondta a Sportálnak Máté Csaba, aki a történtek után először szólalt meg a nyilvánosság előtt.

Kubatov Gábor klubelnök korábban azzal indokolta a váltást, hogy az FTC mindig a lehetőségeihez képest eggyel magasabb polcon lévő edzővel dolgozik. Mint ismeretes, a szerb Dejan Sztankovics vette át az együttes irányítását.

„Az elnök úr személyesen közölte velem a döntést, és pontosan ugyanazt mondta nekem, amit utána különböző fórumokon nyilatkozott: az edzőnek a csapat előtt kell járnia. A megbeszélésünk során kötött megállapodásnál a Ferencváros nagyvonalú volt, olyan ajánlatot tett, amely nem csupán ennek a tíz meccsnek, hanem a klubnál eltöltött tizenegy évemnek is szólhatott. Az nem vetődött fel bennem, hogy visszatérjek a másodedzői pozícióba, az nem is lett volna egészséges. Ezzel már akkor tisztában voltam, amikor elvállaltam a vezetőedzői munkát. Tudtam, hogy pályaedzőként már nem lesz visszaút számomra” – mondta Máté Csaba.

És hogy milyen érzés volt hallani augusztus 31-én, a Zalgiris Vilnius elleni EKL-rájátszás visszavágójának utolsó perceiben felharsant a lelátói rigmust: „Máté Csaba! Máté Csaba! Máté Csaba!”?

„Fantasztikus! Az a szeretet, amit kaptam, szerintem életem végéig elkísér. A drukkerek a csapat mellé álltak a bajban, óriási támaszt nyújtottak nekünk a BL-búcsú után. S az, hogy egyszer-kétszer azt skandálták, »Játszik a Fradi!«, nekem minimum annyit jelentett, mint amikor engem éltettek. Szóval, köszönettel tartozom a szurkolóknak, de ugyanúgy hálás vagyok a stábomnak, és persze köszönet az elmúlt évekért a klub vezetőinek. A játékosoktól sajnos nem tudtam személyesen elbúcsúzni, mert sokuknak hazájuk válogatottjában volt jelenése, mások éppen a válogatott szünetre való tekintettel kaptak három szabadnapot, de van egy közös csevegőcsoportunk, ott elköszöntem tőlük. Jólesett, hogy néhányan felhívtak, velük külön is szót válthattam. A stábtagoktól viszont személyesen is el tudtam búcsúzni, nekik is megköszöntem mindent. Örömmel tölt el, hogy Leandro az új stábban is helyet kapott, és a második csapattól felkerült az elsőhöz Szalai Áron is. Amikor még az NB III-as együttest irányítottam, kértem, hadd dolgozhassak vele, ahogyan Bognár Márton erőnléti edzővel is. Leóhoz hasonlóan ma már ők is az első csapat stábjához tartoznak – ez talán mutatja, nincs olyan rossz szemem a focihoz, jó embereket és jó szakembereket ismertem meg bennük is. Jó érzés volt az is, hogy ha csak rövid ideig is, de együtt dolgozhattam a fiammal, Rolanddal, aki az U16-os együttes vezetése mellett a pályaedzői pozíciót is betöltötte a felnőtt csapatnál” – fejtette ki a szakember.

Az FTC bejelentése szerint Máté Csaba továbbra is a klub állományában marad – vajon ez mit takar pontosan?

„A klub mögöttem áll addig, amíg nem találok magamnak új csapatot. Ezt korrektnek tartom” – adta meg a választ Máté Csaba, aki arról is beszélt, hogy kapott már megkereséseket.

„Ez így van, de azért nem bombáznak naponta ajánlatokkal. Nem titok, szeretnék még edzőként dolgozni, fiatal vagyok a nyugdíjhoz. Ha a futballban nem nyílik lehetőség a munkára, legfeljebb előveszem a közgazdász diplomámat… Persze azt remélem, hogy maradhatok a foci világában. Kérdezték már tőlem, hogy külföldön is edzősködnék-e – részemről annak sem lenne akadálya. Büszke vagyok a ferencvárosi múltamra, arra, hogy magyar edzőként sikerült bejuttatni a csapatot a csoportkörbe. Jó lett volna megméretni a főtáblán is, de így hozta a sors. Tizenegy szép év, az tizenegy szép év. S tudja, mit mondok? Annak ellenére, hogy így alakult ez a történet, megérte leülnöm a Fradi kispadjára. Örök időkre szóló élményt adott nekem ez a tíz meccs. A szurkolók hitvallása az, hogy a mi szerződésünk egy életre szól – és én ezt csak megerősíteni tudom” – zárta szavait Máté Csaba.