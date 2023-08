Máté Csaba: „jár a gratuláció ezért a teljesítményért”

Kiütéses siker ide vagy oda, a Ferencváros vezetőedzője szerint tisztességesen fel kell készülni a visszavágóra is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



„Nagy lépést tettünk a továbbjutás felé, de van még egy mérkőzés, amire tisztességesen fel kell készülni” – hangsúlyozta a Zalgiris Vilnius otthonában aratott nagyarányú győzelem után Máté Csaba, a Ferencváros vezetőedzője.

A Ferencváros-Paks bajnokin a hazai győzelem 1.50, a döntetlen 4.50, a vendég siker 6.20-szoros szorzóval fogadható. (x)



Amint arról korábban már beszámoltunk, a Ferencváros 4-0-ra nyert a Zalgiris Vilnius otthonában, ezzel fontos lépést tett az EKL-csoportkör felé. A találkozó után Máté Csaba értékelt a klub hivatalos honlapjának.

„A sportban nem szabad korán kimondani a végső sikert. Nagy lépést tettünk a továbbjutás felé, de van még egy mérkőzés, amire tisztességesen fel kell készülni. Csak rajtunk múlik, hogy mi lesz ebből. Az első félidőben is voltak helyzeteink, ahogy az ellenfélnek is, de irányítottuk a meccset, a játékosokban van feszültség, amikor tudják, hogy többel is lehetne már vezetni. Talán ez érződhetett rajtuk. A második gól után valami felszabadult bennük. Jár a gratuláció ezért a teljesítményért” – hangsúlyozta a Ferencváros vezetőedzője.

Adama Traoré remek formának örvend, ezúttal is két gólt szerzett. Egy újságírói kérdés arra vonatkozott, hogy mivel motiválja a mali válogatott támadót Máté Csaba.

„Tavaly is sok jó meccset játszott, ez túlzó kijelentés, hogy nekem köszönhető a jó formája. Veszélyes az ellenfél kapujára, reméljük, ez így marad hosszútávon is” – fejtette ki.

Alekszandar Pesics sérülése után rögtön az első tétmeccsén gólt szerzett a Ferencvárosban. Ahogy a szakvezető korábban elmondta, éppen ezt várják a szerb támadótól.

„A csatárok is számolják, hogy hány gólt szereznek. Annak is örülünk, hogy a többi játékosunk is gólerős. Sok gólt szereztünk mostanában, az kell, hogy ez az éhség megmaradjon. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, a támogatást, akik eljöttek ide miattunk, remélem, hogy sikerült meghálálnunk nekik ezt a bizalmat” – zárta szavait Máté Csaba.

Alekszandar Pesics először viselte tétmérkőzésen a Ferencváros mezét, és bolgogan értékelt, miután rögtön góllal debütált.

„Először is szeretnék köszönetet mondani a fiziós csapatnak, akik segítettek a felépülésemben. Két hónap után játszottam az első tétmérkőzésemet és hat perc elteltével betaláltam. A legfontosabb a csapat győzelme, de ez a gól személy szerint nekem is sokat jelent, mert keményen dolgoztam az elmúlt hetekben. Örülök, amikor eredményes tudok lenni. Minden játékos szeretne a pályán lenni, bolgod vagyok, ha játszhatok. Élvezem a futballt, ez az életem. Látom, hogy mindenki boldog, gólt lőttem és visszatértem, igyekszem a legjobbamat nyújtani, hogy segíthessek a Fradinak. Most a következő bajnokira koncentrálunk, nyernünk kell, aztán készülünk a következő nemzetközi meccsre. Ez utóbbin is a győzelem a cél, hazai pályán nem is lehet más” – summázta az FTC szerb támadója.

A párharc visszavágóját augusztus 31-én, csütörtökön 20 órai kezdettel rendezik meg Budapesten, a Groupama Arénában.