Másodosztályú csapatban bizonyíthatnak a paksi fiatalok – HIVATALOS!

Kooperációs szerződést kötött a Paks és a Kozármisleny.

Az NB I-es Paksi FC és a HR-Rent Kozármisleny közötti kooperációs együttműködés keretében paksi labdarúgók is bevethetőek lesznek a baranyai csapat színekben az NB II-es bajnokságban.

A másodosztályú klub hivatalos oldalán szombaton megjelent közlemény szerint ez az együttműködési lehetőség esélyt ad arra, hogy azok a fiatal paksi játékosok, akik adott hétvégén nem kapnának szerepet az NB I-ben, a baranyai csapatban szerepelhessenek. Már korábban is élénk volt a kapcsolat a két egyesület között, a remények szerint ez a jövőben tovább erősödik és mindkét fél jó szájízzel tekint majd vissza erre az időszakra.

A HR-Rent Kozármisleny kiemelt célja, hogy a szakmai együttműködés évről-évre erősödjön és az MTK mellett a tolnai klubbal is fenntartható és kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot ápoljon.

Az előző NB II-es idény meglepetéscsapatának számító, ötödik hely végzett Kozármisleny már be is mutatott két paksi labdarúgót.

Pesti Zoltán 2005-ben született, támadóként, szélső középpályásként bevethető. 3 NB I-es mérkőzésen már pályára lépett az első osztályban, emellett 81 NB III-as meccsen 26 gólt szerzett a Paks II színeiben. Az NB III-as felnőtt bajnokságban már 16 évesen bemutatkozott 2021-ben.

Földi Dominik is részt vett a baranyai gárda nyái felkészülésén, a Kaposvár otthonában megrendezett barátságos találkozón gólt is szerzett. A 2004-es születésű játékos már nem számít „fiatalszabályosnak”, 2 NB I-es, 3 NB II-es és 15 NB III-as mérkőzésen lépett pályára magyarországi pályafutása során. 2016-2019-ig az FTC utánpótlásában nevelkedett, majd 2019-2021-ig a Vasas Kubala Akadémián pallérozódott. Ezt követően 2 évig a Deportivo Alaves együttesében szerepelt Spanyolországban, innen igazolta le a Paksi FC 2023. nyarán. A Paksi FC NB I-es csapatában pályára lépett az FTC és az Újpest ellen is, de ezen kívül a Paks II-ben 13 NB III-as mérkőzésen 7 gólt szerzett. 2024 tavaszán a Paks kölcsönadta az NB II-ben 4. helyen végző Szeged-Csanád Grosics Akadémiának, ahol 3 NB II-es mérkőzésen és 2 NB III-as bajnokin lépett pályára.

A közlemény arra is kitért, hogy a kooperációs együttműködés keretében további paksi játékosok is „felbukkanhatnak majd” Kozármislenyben.

Korábban a ZTE és a Szentlőrinc, illetve a Debrecen és a Mezőkövesd is hasonló megállapodást kötött.